PCMark 10 2.1.2177

PCMark 10 to kolejna wersja bardzo popularnej aplikacji służącej do przeprowadzania testów wydajnościowych (benchmarków).

Choć opisywane narzędzie bardzo często wykorzystuje się do sprawdzania wydajności gier komputerowych, w istocie PCMark 10 może służyć również do innych zastosowań w przetestowania naszego peceta pod kątem działania w określonym środowisku (np. sprawdzimy wydajność samego działania systemu operacyjnego, poszczególnych podzespołów lub wybranych aplikacji).

Wydawać by się mogło, że w związku z tym program adresowany jest do doświadczonych odbiorców, ale tak naprawdę charakteryzuje go prostota działania, więc z obsługą PCMark 10 poradzą sobie również nowicjusze. Narzędzie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji przed uruchomieniem. Wystarczy jedno kliknięcie, by rozpocząć benchmark.

PCMark 10 charakteryzuje się również prędkością działania (wg informacji producenta wyniki benchmarku możemy otrzymać dwukrotnie szybciej niż w przypadku PCMark 8) i komfortem pracy (aplikacja nie wymaga wybierania między przyspieszonym a konwencjonalnym testem porównawczym).