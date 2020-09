Pobierz program

PCSX2 to emulator konsoli Sony PlayStation 2 pozwalający na uruchomienie wielu popularnych gier z PS2 na współczesnych komputerach klasy PC. Aplikacja dostępna jest na platformy Windows, Mac oraz Linux.

Emulator obsługuje sporo tytułów wydanych na konsole drugiej generacji firmy Sony. Korzystając z PCSX2 będziemy mogli pograć m. in. w takie tytuły jak Gran Turismo 4, Silent Hill 3, GTA III, Fatal Frame 3, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, GTA: Vice City, Devil May Cry 1 & 2 & 3, Burnout 3: Takedown, God of War 1 & 2, Okami, Final Fantasy XII, Shadow of the Colossus, ICO, Metal Gear Solid 3: Subsistence, gry z serii Jak & Daxter czy Tekken 4.

PCSX2 poza dość wierną emulacją PlayStation 2 oferuje kilka funkcji, których nie znajdziemy w konsoli firmy Sony. Jedną z nich jest możliwość polepszenia jakości emulowanych gier dzięki zmianie rozdzielczości (obsługiwana do 4096x4096), aktywacji mechanizmu wygładzania krawędzi i filtrowania tekstur. Często gry uruchomiane w takim trybie wyglądają lepiej niż reedycje HD przygotowane przez producentów.

Wśród innych funkcji dostępnych w emulatorze znajdziemy możliwość m. in. rejestrowania rozgrywki w formie wideo, tworzenia nieograniczonej ilości kart pamięci, zapisywania i odczytywania stanu gry w dowolnym momencie rozgrywki, korzystania z dowolnych kontrolerów w tym klawiatury i myszki oraz padów z konsol PS3 i Xbox360. Dodatkowo PCSX2 oferuje przyjazny system patchowania gier oraz mechanizm kontrolowania zmiany prędkości rozgrywki.