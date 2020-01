Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

PDF Shaper to niewielkie i bezpłatne narzędzie, umożliwiające konwertowanie dokumentów PDF do postaci plików tekstowych RTF.

Program jest bardzo prosty w obsłudze i oferuje jedynie najpotrzebniejsze, ale w pełni wystarczające do wygodnej pracy funkcje. Z jego pomocą przekonwertujemy pojedyncze pliki PDF, jak również całe ich zbiory do postaci plików tesktowych, możliwych do edycji w dowolnym edytorze tekstu. Konwerter wyposażony został w opcje pozwalające w razie potrzeby na pracę jedynie z wybranymi stronami dokumentu PDF, a także ignorowanie takich elementów jak grafika, tekst, tabele czy różnego rodzaju kształty.

PDF Shaper pomimo swoich wielu zalet, wśród których wymienić należy dodatkowo szybkość działania posiada również pewne wady, przynajmniej dla polskich użytkowników. Mowa o braku obsługi polskich znaków w konwertowanych dokumentach.