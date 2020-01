Pobierz progr​am

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

PDF Studio to łatwy w obsłudze program do przeglądania i edytowania PDF-ów i nie tylko. Narzędzie zawiera wiele przydatnych funkcji ułatwiających pracę nad dokumentami zapisanymi we wspomnianym formacie.

PDF Studio oddaje do dyspozycji możliwość przybliżania i oddalania obrazu, zmiany orientacji z pionowej na poziomą (lub na odwrót), wyszukiwania określonych wyrazów i całych zdań, dodawania komentarzy i znaków. Możliwe jest również podświetlania fragmentów tekstu, dodawanie stempli z rozmaitymi napisami w języku angielskim (np. potwierdzających zrecenzowanie dokumentu czy określenie wersji pliku).

Za pomocą PDF Studio bez problemu dodamy najważniejsze dokumenty do zakładek, a w treści wybranych plików umieścimy odnośniki do stron internetowych oraz znaki wodne chroniące materiały przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Wbudowany konwerter pozwoli eksportować do formatu PDF dokumenty z Worda, Excela oraz te, które zostały zapisane w formie obrazu. PDF-y można natomiast konwertować do pliku tekstowego, grafiki, HTML-a, Worda i nie tylko.

PDF Studio może pracować również w trybie wsadowym. Dzięki niemu błyskawicznie zmienimy rozmiary stron, usuniemy zbędne fragmenty dokumentów, opatrzymy je watermarkiem, dodamy nagłówki i stopki, a nawet wydrukujemy pliki (np. całe książki).

W związku z powyższym PDF Studio stanowi ciekawą alternatywę dla Adobe Acrobat Readera. Warto dodać, że na oficjalnej stronie producenta opisywanego narzędzia znajdziemy jego szczegółowe porównanie ze wspomnianym Acrobat Readerem firmy Adobe.