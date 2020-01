18.12.2014 13:34 • Recenzja do wersji 2.0.1

Program bardzo dobry, gdyby nie:

1. próba instalacji zbędnego PDF Architekta

2. wypakowuje do katalogu "Temp" i uruchamia CBStub.exe - rozpoznawany jako Monetizer - downloader, który ściąga jeden z całej puli programów i instaluje nam go w tle bez jakiegokolwiek pytania. Jeśli będzie to Opera to pół biedy, ale nigdy nie wiemy co za syf nam ściągnie i zainstaluje. KARYGODNE ZACHOWANIE!!!