26.03.2019 20:41 • Recenzja do wersji 7.0.328.2

PDF-XChange Editor, opublikowany 21 października 2013, to młodszy brat popularnego PDF-XChange Viewera (wydanego 21 czerwca 2007) i zarazem jego następca (jako że PDF-XChange Viewer nie jest już rozwijany, choć nadal jest aktualizowany). Rożnicę między programami dobrze oddają ich nazwy: przeglądarka i edytor. Choć PDF-XChange Editor nadal służy jako przeglądarka dokumentów PDF, to nacisk położony został w nim na edycję gotowych dokumentów, można go również wykorzystać do konwersji dokumentów PDF do MS Word, MS Excel i MS Powerpoint. Zestaw narzędzi oddanych do dyspozycji użytkownika jest, jak na program bezpłatny, imponujący (blisko 150 funkcji). Są one pookładane w formie popularnej wstążki i podzielone na kilkanaście zakładek tematycznych. W mojej recenzji skupię się tylko na tych podstawowych, które wykorzystuję do edycji tekstu.



Zakładka Plik. Zawiera m. in. otwieranie, zapis, eksportowanie i drukowanie dokumentu oraz preferencje. Uwaga: można wprawdzie stworzyć nowy dokument PDF, ale wykorzystane w nim funkcje nie są objęte kluczem licencyjnym i przy ich zapisie dodany zostanie znacznik DEMO. Według informacji ze strony programu „ponad 60% funkcji edytora PDF-XChange Editor nie wymaga licencji. Pozostałe funkcje, które są wyraźnie zidentyfikowane, umieszczą znak wodny „próbny” po wyjściu, jeśli zostaną użyte bez licencji.”



Zakładka Główne to edycja dokumentu PDF, a w niej m. in: edycja tekstu, dodanie gotowego tekstu, obrazu (lub kodu kreskowego), podkreślenie i podświetlenie tekstu (funkcja znana już z PDF-XChange Viewer), dodanie notatek, strzałek, prostokątów, linków internetowych czy możliwość dodania specjalnej adnotacji tekstowej, działającej jako maszyna do pisania. Edytowany tekst możemy pogrubić, lub zmienić na pochyły, ale nie możemy zmienić jego domyślnej czcionki. Są tu też oczywiście znane funkcje: kopiuj, wklej, wytnij. Każdą czynność można wykonać również za pośrednictwem skrótów klawiaturowych.



Zakładka Widok: tu możemy m. in. dopasować stronę, obrócić widok, dokonać podziału strony (w pionie, poziomie, na cztery części), wstawić poziome i pionowe linijki, bardzo przydatne do sprawdzania rozmiarów obiektów użytych w dokumencie.



Zakladka Komentarz (możemy do tekstu dodać własny komentarz, pole tekstowe lub dymek; jak dotąd nie widziałem potrzeby jej użycia, podobnie jak zakładki Ochrona, gdzie możemy podpisać dokument i nadać mu certyfikat (dosyć skomplikowana czynność).



Z pozostałych przydatna wydaje się być zakładka Konwertuj, gdzie możemy m. in. utworzyć dokument PDF z plików tekstowych oraz wyeksportować plik PDF do MS Word, MS Excel i PowerPoint, ale tylko w trybie testowym. Można wprawdzie dokonać zapisu, ale program wyświetla informację, że dany plik jest chroniony hasłem (?) co jest nieprawdą, sprawdzałem i wyświetla hasło, lecz kiedy się próbuje je wpisać (lub podać własne) wyskakuje komunikat o błędzie. Menu pomocy na stronie domowej programu niestety nie przynosi rozwiązania tego problemu. Inna funkcja zawarta w tej zakładce to rozpoznawanie tekstu, tzw. OCR. Ponieważ języka polskiego nie ma w zestawie języków domyślnych, więc trzeba pobrać odpowiednią paczkę rozszerzeń (OCRAdditionalLangsEU.zip) i ją zainstalować. Jednak u mnie funkcja ta nie działa.



W zakładce Pomoc jest link do strony domowej programu i przewodnika po nim (w języku angielskim).



Mając powyższe narzędzia do dyspozycji możemy np.:

- z już istniejącego dokumentu łatwo utworzyć własny (np. opis jakiegoś obiektu, przedmiotu, osoby) dodając swój tekst, wstawiając obrazy czy linki internetowe i otrzymując w efekcie tekst bogatszy,

- instrukcję użytkowania jakiegoś urządzenia wzbogacić o uwagi i komentarze własne,

- wypełnić dokument urzędowy (jeśli ma domyślnie taką funkcję)

- dopasować np. rozkład jazdy do własnych potrzeb

i wiele innych. Do tych czynności PDF-XChange Editor ze swym bogatym zestawem narzędzi świetnie się nadaje, a każdy jego użytkownik bez wątpienia znajdzie w nim to, co akurat będzie mu przydatne.



Skupiłem się tylko podstawowych moim zdaniem funkcjach edytora; omówienie wszystkich znacznie przekroczyłoby ramy recenzji.

Najważniejszą wiadomość zostawiłem na koniec, ponieważ nie jest ona przyjemna: program nie daje możliwości stworzenia całkowicie nowego dokumentu. Aby mieć tę możliwość, trzeba wykupić wersję płatną. Pomimo tego i pomimo sformułowanych wyżej zastrzeżeń pozytywy przeważają – w końcu jest to program bezpłatny. Cztery i trzy czwarte gwiazdki. Polecam go wszystkim, którzy szukają wygodnego i rozbudowanego programu do edycji plików PDF.