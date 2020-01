28.04.2015 20:42 • Recenzja do wersji 2014 1.6.2.39

Męczyłem się z tym programem godzinę. Starczy. Przy zaznaczeniu wyboru rozliczenia indywidualnego program uparcie wstawia do rubryki przeznaczonej dla danych małżonki datę urodzin. Moją! Klonując ją z mojej rubryki powyżej. Pal licho! Rzecz w tym, że przy podsumowaniu dokumentu, wywala ten wpis jako BŁĄD!!! uniemożliwiający dalsze czynności (wydruk, wysyłka). Próbowałem edycję dwa razy, od nowa. Nic! Każdorazowe usunięcie, wycięcie nie skutkuje. Następna czynność z automatu przywołuje powrót wpisu. Można pp zablokować tą konkretną rubrykę i owszem, nareszcie pozostanie pusta ale to też jest później pokazane jako błąd! Niestety muszę wrócić do innych programów (e pity) rozliczam już od kilku lat. Najgorsze jest to, że szkoda mi każdej sekundy zmarnowanej na tą piramidalną biurokrację tym bardziej, że mam pracodawcę z ogromnym sztabem kadrowo - księgowym. Nawiasem mówiąc co roku nóż mi się w kieszeni otwiera kiedy myślę o autorze formularzy US. Wypełniam pity od lat ale bełkot z odsyłaczami do ustaw i przepisów zamiast czytelnej, zrozumiałej dla laika pomocy to skandal. Obfitość oczywistych danych (nazwę miasta piszę chyba 3 razy), zamiast przejrzystej prostoty to skandal i marnotrawstwo. Kończę. Ilekroć miewam takie refleksje, przypominam sobie, że funkcjonuję w ...RP.