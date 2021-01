PKO BP modyfikuje zabezpieczenia: logowanie będzie szybsze

Udostępnij:

Od teraz klienci będą mogli ustawić wybrane urządzenia jako zaufane. Pozwoli to na logowanie bez konieczności dodatkowej weryfikacji.

Unijna dyrektywa PSD2 wymusiła na instytucjach bankowych stosowanie silnego uwierzytelniania, co w praktyce przekłada się na obowiązkową weryfikację dwuetapową w serwisach transakcyjnych. Samo wpisanie hasła nie wystarcza. Trzeba jeszcze zweryfikować sesję poprzez kod SMS lub aplikację mobilną.

Istnieje jednak pewna furtka w przepisach, umożliwiająca ominięcie weryfikacji dwuetapowej w przypadku użycia tzw. urządzeń zaufanych, czyli dodanych uprzednio do konta użytkownika przez niego samego. Słowem, logujesz się do banku z danego komputera, smartfonu czy tabletu, a potem nadajesz mu status zaufanego i więcej już nie musisz zaprzątać sobie głowy drugim etapem uwierzytelniania.

"Ekran, na którym możesz dodać swoje urządzenie jako zaufane, pojawi się automatycznie podczas logowania. Wystarczy, że zaakceptujesz zasugerowaną nazwę urządzenia lub nadasz swoją oraz potwierdzisz, że jesteś jedynym użytkownikiem urządzenia, z którego się logujesz", wyjaśnia PKO BP w poradniku na oficjalnej stronie internetowej

PKO BP nie jest pierwszym polskim bankiem, który udostępnia system urządzeń zaufanych. Już wcześniej zrobili to m.in. Credit Agricole, mBank czy Santander. Niemniej tym samym skorzystać może kolejna, i to tym razem naprawdę liczna, grupa Polaków. Bezpieczeństwo to inna sprawa. Redakcja pro forma przypomina, aby do zaufanych dodawać wyłącznie prywatny sprzęt, do którego dostępu nie mają osoby trzecie.