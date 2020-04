PKO BP ostrzega przed oszustwem. Wygląda jak e-mail z banku

Udostępnij:

PKO Bank Polski ostrzega klientów przed nowym rodzajem ataku. Przestępcy rozsyłają wiadomości e-mail, zawierające "informację o logowaniu z nowego urządzenia". Pułapka kryje się w linku "Sprawdź aktywność".

Cyberprzestępcy próbują przejmować dane logowania do bankowości internetowej PKO Banku Polskiego, czyli iPKO. Po raz kolejny atak phishingowy odbywa się za pomocą e-maila zawierającego hiperłącze. Jak informuje bank: "kliknięcie w link może spowodować utratę danych, kontroli nad kontem bankowym lub komputerem czy smartfonem".

Link do niebezpiecznej witryny ukryto pod hasłem "Sprawdź aktywność". Oszuści znaleźli więc nowy sposób na przekonanie użytkowników do kliknięcia. Paradoksalnie, przestępcy próbują nabrać użytkownika na to, że ktoś włamał się na jego konto. Poniżej zobaczycie, jak wygląda omawiany fałszywy e-mail.

Bank PKO informuje, że w przypadku kliknięcia w link zawarty w wiadomości i ewentualnego przekazania danych do logowania na fałszywej stronie internetowej, należy pilnie skontaktować się z bankiem. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 800 302 302 (brak dodatkowych opłat).

Jeśli nie masz pewności, czy wiadomość od banku jest prawdziwa, zwróć uwagę na szczegóły. Przede wszystkim sprawdź adres e-mail nadawcy. Porównaj go, z poprzednimi wiadomościami od banku. Jeśli się różnią, masz podstawy do myślenia, że masz do czynienia z oszustwem. Sprawę możesz zarówno zignorować, jeśli nie kliknąłeś w link, albo zgłosić ją w dziale obsługi klienta. Wówczas bank może ostrzec innych użytkowników przed podobną próbą oszustwa.