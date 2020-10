PKO BP ostrzega: uważaj na oszustów i nie instaluj aplikacji do zdalnej weryfikacji

Udostępnij:

PKO Bank Polski ostrzega przez kolejnym zagrożeniem dla klientów. Jak się okazuje, nieznane osoby dzwonią do Polaków i podają się za pracowników banku, a następnie zachęcają do instalacji aplikacji do zdalnej weryfikacji ze Sklepu Play. Całość ma być podyktowana względami bezpieczeństwa, w które nieświadomy użytkownik może łatwo uwierzyć.

Oczywiście w rzeczywistości PKO BP nie prowadzi takich działań, a wszystkie osoby zachęcające telefonicznie do instalacji tego rodzaju aplikacji to podszywacze. Zagrożenie jest poważne, bowiem oszust dąży do przejęcia kontroli nad urządzeniem ofiary, na przykład z użyciem aplikacji TeamViewer. Pomoże mu to dotrzeć do autentycznych danych logowania do bankowości i zyskać dostęp do SMS-ów uwierzytelniających. To natomiast komplet pozwalający na kradzież pieniędzy z konta.

PKO BP apeluje więc, by nie reagować na takie telefony i przypomina, że nigdy nie wymaga od klientów instalacji dodatkowych aplikacji (poza aplikacją samej bankowości), a dzwoniący bankowcy nigdy nie poproszą klienta o podawanie haseł dostępu do serwisów banku. Bank dodaje, że jeśli ktoś odbędzie podejrzaną rozmowę lub ma wątpliwości co do wiarygodności pracownika, zawsze może się skontaktować z infolinią pod numerem 800 302 302 i wyjaśnić problem.

Opisywanego zagrożenia nie warto bagatelizować. Regularnie piszemy bowiem o przypadkach, kiedy ktoś zawierzywszy wiadomości lub SMS-owi, którego nadawcą jest rzekomo bank lub inna instytucja, z łatwością podaje dane logowania do bankowości w podejrzanych formularzach. Takie dane trafiają bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystują je później do logowania na autentyczne konto bankowe ofiary. Kradzież pieniędzy to później tylko kwestia przelewu na własne konto.

