PKO BP sądzi, że blockchain to przyszłość bankowości i sektora finansowego

Technologia blockhain, służąca do katalogowania transakcji w sieci, może stanowić przyszłość sektora finansowego - tak uważa bank PKO BP, który wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową i Ministerstwem Finansów współpracuje w celu wdrożenia nowych rozwiązań.

Blokchain, w potocznym rozumieniu, to rejestr cyfrowych transakcji finansowych, które odbywają się w obrębie sieci peer-to-peer (osoba do osoby), bez centralnej bazy danych. Każda transakcja w technologii blockchain jest ze sobą powiązana przy użyciu kodu szyfrującego. Wartości przechowywanych w łańcuszku transakcji nie można zmieniać, ani nie są one przechowywane u żadnego pojedynczego użytkownika, lecz w całej sieci.

Nawet jeśli intruz z zewnątrz chciałby zmienić łańcuch informacji, sieć blockchain nie zaakceptuje zmodyfikowanego bloku informacji. Łączenie poszczególnych bloków odbywa się wyłącznie na poziomie sieci - ingerencja z zewnątrz jest niemożliwa.

Blockchain redukuje możliwość popełnienia malwersacji finansowych, przez to, że dodawanie nowych bloków informacji wymaga konsensusu wszystkich użytkowników sieci.

Jeśli chodzi o zastosowanie tej technologii w Polsce, można ją wykorzystać do m.in. raportowania transakcji zawartych na oszczędnościowych obligacjach skarbowych. PKO BP wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową stworzyło na bazie blockchain Hyperledger Fbric narzędzia w postaci "trwałego nośnika" (także w wersji 2.0), dzięki którym można przechowywać i dostarczać dokumenty przy użyciu wyłącznie cyfrowych rozwiązań.

Polski bank podkreśla zdecentralizowanie, nienaruszalność i niezmienność procesowanych danych jako największe zalety technologii blockchain.

W listopadzie 2020 roku KIR, PKO BP, IBM, Chmura Krajowa, UKNF, Fundacja Fintech Poland oraz Fundacja Cyberium uruchomiła w Polsce Piaskownicę Blockchain, gdzie można testować najnowsze rozwiązania oparte na technologii blockchain, zanim wejdą one na rynek - bez żadnych opłat.

Według szacunków ekspertów, z końcem roku 2025 światowa wartość rozwiązań blockchain wyniesie 39,7 mld dolarów.