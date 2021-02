PKO BP wprowadza nowość. Płatności HCE także dla małych i średnich przedsiębiorców

Udostępnij:

PKO Bank Polski poinformował o rozszerzeniu dostępu do oferowanych przez siebie płatności HCE. Do tej pory były one możliwe wyłącznie dla klientów indywidualnych i użytkowników kart korporacyjnych. Od teraz z płatności zbliżeniowych telefonem skorzystają także mali i średni przedsiębiorcy.

- Dodaj swoją firmową kartę debetową Mastercard jako źródło płatności w aplikacji IKO i płać nią zbliżeniowo telefonem - możemy przeczytać w komunikacie banku.

PKO BP informuje, że aby dodać firmową kartę do IKO jako źródło płatności HCE, należy wybrać w aplikacji funkcję Ustawienia, a następnie zakładkę Płatności zbliżeniowe i Źródło płatności, gdzie będzie można wskazać kartę.

Płatności HCE to rozwiązanie polegające na płatnościach zbliżeniowych telefonem. Usługa dostępna jest dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Obecnie na polskim rynku większość banków oferuje posiadaczom telefonów z systemem operacyjnym od Google’a płatności Google Pay. PKO BP jest obok Millennium ostatnim dużym bankiem oferującym własne płatności mobilne.

Przypomnijmy, że posiadacze iPhone’ów mogą z kolei korzystać z usługi Apple Pay.

Ostatnim bankiem, który zdecydował się zrezygnować z usługi HCE, wdrażając usługi Google Pay, był Pekao.

Mobilną aplikację PKO BP na Androida i iOS-a można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.