PPSSPP to jeden z najszybszych emulatorów PlayStation Portable (PSP) umożliwiający uruchamianie gier dostępnych na przenośną konsolę firmy Sony w systemach Windows, Linux oraz Mac OS.

Emulator obsługuje większość najpopularniejszych tytułów dostępnych na PSP. Wśród nich znajdziemy m.in. Grand Theft Auto: Liberty City Stories, 3rd Birthday, Persona 3 Portable, Daxter, Gran Turismo Portable, Little Big Planet, Ridge Racer 2, Burnout Dominator, Monster Hunter Freedom Unite, Mortal Kombat, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy: Crisis Core i szereg innych.

Dużą zaletą programu PPSSPP jest możliwość uruchamiania gier w rozdzielczości Full HD. Emulator nie tylko zwiększa rozdzielczość uruchamianych gier, ale również upskaluje tekstury w taki sposób by były one renderowane w możliwie najlepszej jakości. Wśród innych funkcji oferowanych przez PPSSPP znajdziemy możliwość m. in. zarządzania zapisami stanów gry i przesyłania ich do i z urządzenia PSP, wyświetlenia ilości klatek FPS podczas rozgrywki, aktywacji trybu obsługi wielu rdzeni CPU/GPU czy debugowania uruchomionej gry.

PPSSPP to projekt cały czas aktywnie rozwijany. Warto zaznaczyć, że aplikacja doczekała się również portów na takie platformy jak iOS, Blackberry, Meego / Harmattan, Symbian oraz Android.