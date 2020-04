Gry bez prądu online

Wikipedia definiuję grę planszową jako rodzaj gry towarzyskiej, do której używana jest plansza. Szczególnie ważne (przynajmniej w obecnych czasach) jest w tej definicji słowo towarzyska. Granie na żywo w planszówki, czy też karcianki albo RPGi, z grupą przyjaciół mocno kłóci się z polityką #siedźnadupiewdomu. Dlatego też w moim dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić trzy internetowe serwisy dzięki którym będziemy mogli pograć w gry bez prądu za pośrednictwem Internetu. Oczywiście w takim przypadku określenie gry bez prądu staję się trochę bez sensu, ale wiecie o co mi chodzi. Także nie przedłużając już przejdźmy do listy polecanych serwisów.

Board Game Arena

Board Game Arena to serwis, w którym możemy zagrać w aż 175 różnych tytułów. Są to zarówno starożytne tytuły jak szachy i warcaby czy Go, klasyki gatunku jak Carcassone, 7 Cudów Świata i Sabotażysta oraz mniej znane tytuły chociażby Pory roku albo La Granja. Zresztą z pełną listą dostępnych produkcji możecie zapoznać się sami. Skoro już przy tym jesteśmy to dostępne gry możemy oczywiście wyszukiwać po nazwie albo filtrować i przeglądać ze względu na liczbę graczy, średnią długość rozgrywki oraz złożoność. Dostępne tytuły dzielą się na dwie kategorię zwykłe i premium. Zarówno w jedne jak i drugie możemy grać całkowicie za darmo dołączając do już istniejących stołów. Jednak, jeśli chcemy założyć własny stół i na przykład zaprosić do niego znajomych, w przypadku tytułów premium będziemy musieli opłacić abonament. Jest on dostępny w dwóch opcjach - miesięcznej lub rocznej. W przypadku tej pierwszej zapłacimy 4 euro na miesiąc, natomiast rok subskrypcji będzie nas kosztował 24 euro. Zestawiając te kwoty z cenami nowych gier planszowych można powiedzieć, że są one niskie. Szczególnie, że tak właściwie wystarczy, że tylko jedna osoba z naszej planszówkowej ekipy ma ten abonament. Oprócz możliwości tworzenia stołów do gier premium omawiana subskrypcja usuwa reklamy przed rozpoczęciem rozgrywki, pozwala grać na jednym komputerze w trybie gorących krzeseł, daje gracza dostęp do czasu głosowego/wideo (standardowo jest tylko tekstowy), pozwala tworzyć wirtualne turnieje a także daje dostęp do różnych statystyk związanych z grami. Warto jeszcze wspomnieć, że w ostatnich dniach ze względu na duże obciążenie omawiany serwis działał dosyć wolno, ale sytuacja ta już została opanowana przez jego administratorów. Ciekawą opcją Board Game Arena jest możliwość ogrania prototypów, czyli gier, które jeszcze nie są dostępne na rynku i ich mechanika ciągle jest w fazie testów. Obecnie dostępnych jest 5 takich produkcji. Oprócz możliwości grania w gry serwis posiada również anglojęzyczne forum. Przechodząc zaś do szczegółów tworzenia własnego stołu to mamy w nim dostępne 3 rodzaje rozgrywek. Zwykła gra, arena, czyli gra rankingowa, w której możemy zdobyć punkty, określają one następnie naszą pozycję w rankingu prowadzonym osobno dla każdego tytułu oraz turnieje, czyli zaplanowane wcześniej rozgrywki w konkretny tytuł. Oprócz tego dostępne są dwie opcje prowadzenia gry. Pierwsza z nich to czas rzeczywisty i jest to taka gra na żywo, czyli na wykonanie ruchu mamy stosunkowo krótki czas i gramy tylko przy jednym stole na raz. Druga opcja to tryb turowy można w niej uczestniczyć w kliku grach na raz, a na wykonanie ruchu mamy kilka godzin. Otrzymamy też odpowiednie powiadomienie, kiedy nadejdzie nasza kolej. Osobiście mocna preferuję pierwszą z omawianych opcji, gdyż moim zdaniem lepiej oddaje ideę grania w gry bez prądu. Dodatkowo tworząc stół możemy jeszcze albo sami zaprosić graczy do gry albo zdać się na automat, który przydzieli sam przydzieli nam przeciwników.

Omawiany serwis testowałem w przeglądarkach Brave i Edge Chrominium i działał on naprawdę szybko i sprawnie. Co ciekawe strona Board Game Arena sama proponuje, żeby dodać ją jako aplikację, co zresztą jest całkiem wygodnym rozwiązaniem.

P.S.

Zachęcam wszystkich do pogrania w List Miłosny ta gra mimo swej prostoty jest naprawdę genialna.

Kurnik

Kurnik to serwis znany chyba każdemu polskojęzycznemu użytkownikowi Internetu. Na omawianej stronie możemy zagrać w łącznie 28 gier - po 14 planszówek i karcianek. Wśród nich znajdziemy na przykład szachy, warcaby, kultowe literaki, monopol, kalambury czy też makao. Zaletą omawianego serwisu na pewno jest duża liczba graczy, z którymi możemy się zmierzyć oraz przejrzysty design. Kurnik pozwala między innymi na zapisywanie stanu rozgrywki, przesyłanie wiadomości prywatnych między graczami czy też przeglądanie rozbudowanych statystyk. W przypadku omawianego serwisu warto jeszcze wspomnieć, że jest on w pełni darmowy i świetnie działa na urządzeniach mobilnych. Za wadę Krunik.pl można uznać brak licencjonowanych produkcji takich jak na przykład wspominanie już w tym wpisie 7 Cudów Świata.

W najbliższym czasie na Kurniku planowanych jest wiele różnych turniejów w tym Antywirusowe Igrzyska Warcabowe.

Roll20

Roll20 to serwis dla fanów gier RPG. Produkt ten można określić jako komplet narzędzi do przeprowadzenia sesji RPG. Pozwala na wyświetlanie map i obrazków, przeprowadzanie rzutów kośćmi, tworzenie kart postaci, a także prowadzenie czatów: tekstowego, głosowego i wideo. Roll20 domyślnie obsługuje wiele systemów w tym D&D, Nummenere czy też Shadowrun. Poza oficjalnie wspieranymi systemami możemy grać także w wiele innych, do których szablony zostały przygotowane przez społeczność. Oprócz wersji przeglądarkowej Roll20 posiada także dedykowane aplikacje na urządzenia wyposażone w Androida i iPada.

Źródło: Poppa VT

Warto jeszcze wspomnieć, że z omawianego serwisu można korzystać za darmo. Jest też oczywiście dostępne opcja premium, która daje takie opcje jak na przykład dynamiczne oświetlenie na mapach, ale naprawdę można się bez niej obejść.

Tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga.