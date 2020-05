Piractwo, a po co to komu? - dogrywka: filmy dokumentalne na YT

Witam Was w kolejnym tekście z serii Piractwo, a po co to komu? - dogrywka. Dzisiejszy wpis został zainspirowany tym, że ostatnio jednym ze sposobów spędzania przeze mnie wolnego czasu było oglądanie filmów dokumentalnych w serwisie YouTube. I muszę powiedzieć, że trafiłem tam na naprawdę wiele świetnie zrealizowanych i godnych uwagi produkcji, a częścią z nich postanowiłem się z Wami podzielić, co ważne wszystkie polecane przeze mnie produkcje dostępne są całkowicie za darmo i można je obejrzeć w języku polskim. Dlatego też nie przedłużając już przejdźmy do subiektywnej listy 10 wybranych przeze mnie "perełek".

Źródło fotografii: https://pixabay.com/pl/photos/pdp-film-dokumentalny-produkcji-2644078/

Uwaga spora część polecanych przeze mnie produkcji ze względu na poruszaną przez nie tematykę jest kierowana do starszych widzów!

Płaska Ziemia - Poważna Analiza

Płaska Ziemia - Poważna Analiza to cykl pięciu filmów autorstwa SciFuna, w którym rozprawia się z pseudonaukowymi argumentami wyznawców płaskiej Ziemi. Poniższy cykl jest dosyć dług i w sumie trwa ponad 3 i pół godziny, ale warto go obejrzeć ze względu na to, że jest świetnym przykładem tego w jaki sposób używając merytorycznych argumentów powinno walczyć się z pseudonaukowymi stwierdzeniami.

Biały Wilk: Historia komputerowego Wiedźmina

Biały Wilk: Historia komputerowego Wiedźmina to dokument o długiej drodze, którą musiał przejść Geralt, żeby z kart książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego przenieść się na nasze monitory. Omawiany film został stworzony i opublikowany przez redakcję arhn.eu z okazji dziesiątej rocznicy debiutu gry Wiedźmin od studia CD Project Red, a prace nad nim trwały ponad rok.

Odbyt Design The Movie 2019

Pozostając w tematach około komputerowych chciałbym polecić Wam film Odbyt Design The Movie opowiadający o polskiej crazy demoscenie. Jako że jest to jedyny dokument o demoscenie jaki widziałem to nie chciałbym zbytnio go opisywać i po prostu oddaje głos ekspertowi - @sagraelski.

Nocni strzelcy

Nocni strzelcy to dokument produkcji National Geographic opowiadający o brutalnej i krwawej wojnie jaką Prezydent Filipin Rodrige Duterte prowadził z narkotykowym podziemiem. Film ten uznać można za naprawdę mocny oraz podobnie jak większość produkcji National Geographic trzymający poziom. O tym drugim może świadczyć na przykład ocena 7,3/10 na IMDB.

Przywrócić nadzieję

Przywrócić nadzieję to kolejny film produkcji National Geographic. Tym razem mamy do czynienie ze stosunkowo krótką produkcją (21:51) poruszającą temat prześladowań wyznawców islamu w Birmie. Zresztą jako uzupełnienie do dokumentu warto przeczytać ten artykuł na Wikipedii poświęcony konfliktom wewnętrznym mającym miejsce w tym właśnie kraju.

Podróże na kraniec wszechświata

Czy wiedzieliście, że od ponad 6 lat na YouTube dostępny jest kanał Dokumenty z lektorem PL, bo ja dowiedziałem się całkiem nie dawno i jeszcze nie zdążyłem obejrzeć wszystkich tytułów na nim dostępnych. Dlatego też jak na radzie polecam tylko jedną produkcję z tego źródła - Podróż na kraniec wszechświata, który jak sam tytuł wskazuję opowiada o znanym nam wszechświecie. Mi osobiście produkcja przypomina nieco serię Zagadki Wszechświata z Morganem Freemanem i podobnie jak ten serial jest naprawdę dobra.

Tylko Nie Mów Nikomu

Tylko Nie Mów Nikomu to najgłośniejszy polski dokument ostatnich lat. Produkcja braci Sekielskich w całości poświęcona jest przypadkom pedofili w kościele katolickim. Trzeba przyznać, że film ten jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany i przygotowany, jednak osobiście uważam, że powinni oglądać go tylko ludzie o mocnych nerwach (kilkoro moich znajomych zwyczajnie nie dało rady obejrzeć dokumentu do końca).

Zabawa w Chowanego

Zabawa w Chowanego to najnowszy film braci Sekielskich (miał premierę 16.05.2020), który rozwija jeden z wątków poruszonych we wcześniej opisanej przeze mnie produkcji tych autorów. Może jest to spowodowane obecną sytuacją pandemii i tym, że temat pedofili w kościele od wielu miesięcy pojawia się w publicznym dyskursie, ale film ten zrobił na mnie nieco mniejsze wrażenie niż szokujący Tylko Nie Mów Nikomu.

Kraina Tysiąca Bocianów

Po tych dwóch naprawdę ciężkich tytułach czas na coś zdecydowanie przyjemniejszego w odbiorze. Kraina Tysiąca Bocianów to film przyrodniczy opowiadający o polskich łąkach. Produkcja ta charakteryzuję się pięknymi zdjęciami, bardzo przyjemną muzyką autorstwa Michała Lorenca oraz jak zawsze wspaniałym głosem Krystyny Czubuwnej komentującym to co dzieje się na ekranie. Jeśli spodoba się Wam ten tytuł to na kanale Artura Homana można znaleźć jeszcze wiele tego typu produkcji pokazujących nam piękno polskiej przyrody.

McImperium

Ostatnia pozycja na mojej liście to nie dokument, a film fabularny oparty na faktach. McImperium opowiada historię powstania jednej z największych sieci franczyzowych na świecie - McDonald. Oglądając tą produkcję dowiecie się jak to możliwe, że jedna mała restauracja prowadzona przez dwóch braci na południu USA przekształciła się w korporację o globalnym zasięgu. Oprócz wciągającej historii zaletą filmu jest również świetna gra aktorska Michael Keatona.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Standardowo na zakończenie dziękuję Wam wszystkim za uwagę i czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze Spisem treści całego mojego bloga, a jeśli dalej jesteście głodni dobrych filmów i chcielibyście legalnie zapoznać się z tytułami, które zdobyły w tym roku Oscara zajrzyjcie do tego wpisu.