Piractwo, a po co to komu? - dogrywka: grafika wektorowa

Witam Was w moim kolejnym tekście dotyczącym legalnego dostępu do dzieł kultury za pośrednictwem Internetu. Dziś po raz drugi zajmiemy się grafiką wektorową. W moim tekście przedstawię 7 serwisów, z których możemy pobrać grafiki, które będziemy mogli później wykorzystać (oczywiście stosując się do wymogów różnych licencji) we własnych projektach. Tak, więc nie przedłużając już przejdźmy do właściwiej części dzisiejszego tekstu.

Źródło grafiki: Antique Vectors by Vecteezy

https://www.vecteezy.com/free-vector/antique

Vecteezy

Vecteezy to jedna z najobszerniejszych baz grafik wektorowych w Internecie. W serwisie obrazy możemy wyszukiwać zarówno za pomocą wbudowanej wyszukiwarki jak i po prostu przeglądając kategorię takie jak na przykład kwiaty. Wartą odnotowania cechą wszystkich grafik dostępnych na Vecteezy jest licencja, która pozwala na wykorzystanie ich zarówno w projektach prywatnych jak i komercyjnych. Na omawianej stronie znajdziemy darmowe i płatne obrazy. Te drugie oznaczone są gwiazdką, więc od razu widać za, którą z grafik przyjdzie nam zapłacić, a za którą nie. Dla chcąc wydać na stronie pieniądze, Vecteezy przygotował kilka planów. Możemy zapłacić z góry zarówno za pobranie określonej liczby grafik jak też wykupić plan Unlimited, który za 14$ miesięcznie pozwoli nam bez ograniczeń korzystać z bazy omawianego serwisu. Obrazy dostępne w Vecteezy charakteryzują się wysoką jakością. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że oprócz grafik wektorowych serwis ma w swojej bazie także zwykłe fotografie.

Free Clip Art Library

Free Clip Art Library to jak wskazuje sama nazwa serwis oferujący darmowe Clip Arty. W bazie omawianej strony znajdziemy tysiące posegregowanych tematycznie grafik wektorowych i rastrowych, dostępnych do pobrania w formatach PNG i GIF. Wszystkie obrazy w serwisie dostępne są całkowicie za darmo, niestety większości z nich nie można wykorzystywać w komercyjnych projektach. Od siebie dodam jeszcze, że bardzo do gustu przypadły mi kolekcja Clip Artów inspirowanych uniwersum Marvela oraz będące bardzo na czasie koronawirusowe grafiki.

Manypixels

Manypixels to serwis oferujący darmowe grafiki wektorowe przeznaczone zarówno do prywatnego jak i komercyjnego wykorzystania. Co warte odnotowania w przypadku każdego z dostępnych w serwisie obrazów, możemy dostosować jego kolorystykę do własnych potrzeb za pomocą łatwo dostępnego i bardzo prostego w obsłudze narzędzia. Grafiki w Manypixels zostały podzielone na cztery główne kategorie: monochromatyczne, izometryczne, dwukolorowe i płaskie. Grafiki możemy przeglądać według tagów oraz wyszukiwać za pomocą wbudowanej w serwis wyszukiwarki.

Illustrations.co

Illustrations.co to serwis, w którego bazie znajdziemy dokładnie 130 ilustracji, co ważne wszystkie z nich są udostępnione na zasadzie Open Source, więc można je za darmo wykorzystać zarówno w projektach prywatnych, jak i komercyjnych. Autor Vijaya Vermy informuje, że korzystając z tych jego prac nie trzeba nawet podawać kto jest ich twórcą. Jako ciekawostkę dodam, że wspomniany grafik stworzył pierwszych 100 ilustracji dostępnych w serwisie w ramach pewnego wyzwania i dokonał tego w ciągu dokładnie 100 dni ;). Co warte zaznaczenia dostępne w serwisie pliki można pobrać w wielu różnych formatach: AI, SVG, PNG, EPS a także jako plik programu Figma.

The Noun Project

Skoro wspomniałem już o Figmie to czas na jakiś serwis z ikonami. The Noun Project oferuję nam dostęp do 100 bezpłatnych ikon udostępnionych na licencji Creative Commons. Potrzebne nam grafiki możemy wyszukiwać w serwisie korzystając z wbudowanej wyszukiwarki. The Noun Project oferuję również wariant premium, w którym mamy możliwość dostosowania kolorystyki pobieranej przez nas ikony oraz który zwalnia nas z warunku podania informacji o autorstwie danej grafiki w naszych projektach. Co ważne wariant płatny rozszerza bazę dostępnych ikon do zawrotnej liczby ponad 2 milionów. Warto wspomnieć jeszcze, że The Noun Project udostępnia API, które pozwala go zintegrować na przykład z PhotoShopem, MS Office i wieloma innymi aplikacjami.

unDraw

unDraw to kolejny serwis oferujący grafiki udostępniane na zasadach Open Source. Podobnie jak omawiany wcześniej Manypixels pozwala nam na dostosowanie kolorystyki pobieranych przez nas obrazów. Bazę serwisu możemy przeglądać zarówno przewijając stronę (wszystkie grafiki umieszczone są na jednej), jak i za pomocą wbudowanej wyszukiwarki.

DrawKit

Ostatnia pozycja na dzisiejsze liście - DrawKit oferuję grafiki wykonane w dwóch stylach: kolorowe i czarno-białe. Baza omawianego serwisu nie jest może zbyt obszerna, ale za to jest cały czas rozbudowywana. Ilustracje na stronie DrawKit możemy wyszukiwać korzystając z wbudowanej wyszukiwarki oraz przeglądając kategorie tematyczne.

Tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego wpisu. Wiem, że lista przedstawionym przeze mnie serwisów jest dosyć skromna, dlatego też zachęcam Was do zapoznania się z moimi poprzednimi tekstami dotyczącymi legalnych źródeł ogólnie grafik oraz grafik wektorowych. Standardowo na zakończenie czekam na Wasze komentarze oraz zachęcam Was do sprawdzenia Spisu treści całego mojego bloga.