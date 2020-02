Piractwo, a po co to komu? - dogrywka: oscarowe filmy 2020

Witam w kolejnym wpisie z serii Piractwo, a po co to komu? - dogrywka. W dzisiejszym tekście sprawdzimy jakie tytuły otrzymały w 2020 roku Oscara, czyli Nagrodę Akademii Filmowej raz gdzie możemy je legalnie obejrzeć. Wiem, że zaraz ktoś w komentarzach zarzuci, że Oscar to obecnie żadne wyróżnienie, że (w zależności od poglądów) jest to albo klepanie po plecach jednych białych heteroseksualnych mężczyzn przez innych białych heteroseksualnych mężczyzn, albo że jest to festiwal politycznej poprawności, gdzie nie liczy się jakość filmów tylko to, żeby wśród zwycięzców pojawiła się odpowiednia reprezentacja wszelkich mniejszości. Pewnie pojawią się też głosy, że na przykład nagrody BAFTA są ważniejsze, bo uwzględniają też seriale i są bardziej europejskie itd. Generalnie jestem świadom tych opinii, jednak sądząc po tym jak dystrybutorzy filmów chwalą się samym tym, że ich produkcja była nominowana do Oscara, uważam, że jednak nagroda ta jeszcze coś znaczy i zwyczajnie wypada znać produkcje, które zdobyły to prestiżowe wyróżnienie.

A teraz kończąc już ten wstęp chciałbym jeszcze krótko opisać mój algorytm wyboru serwisu, w którym będę polecał oglądanie danego filmu. Najlepiej jeśli film można zobaczyć legalnie i za darmo - choćby na YouTubie, co jest możliwe w przypadku niektórych krótkometrażówek. Drugą opcją jest, któryś z czterech serwisów streamingowych - Netflix, Prime Video, HBO GO lub MUBI, gdzie dany tytuł można zobaczyć w ramach abonamentu. Kolejne opcje do odpowiednio wypożyczenie lub zakup w usługach takich jak Google Play Movies i iTunes. Sama lista tytułów ułożona została natomiast alfabetycznie, a obecność tytułów w różnych serwisach i ich oceny zostały sprawdzone dnia 16 lutego 2020. To tyle, nie przedłużając już przejdźmy, więc do właściwej części wpisu.

1917

Oscar w kategorii: Dźwięk, Zdjęcia, Efekty specjalne

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,8/8,5/89%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

American Factory

Oscar w kategorii: Dokument

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,8/7,4/96%

Film jako produkcja oryginalna dostępny jest w serwisie Netflix.

Gorący temat

Oscar w kategorii: Charakteryzacja

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,6/6,8/70%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

Hair Love

Oscar w kategorii: Krótkometrażowy film animowany

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,5/7,4/?

Jak widać powyżej film ten dostępny jest za darmo w serwisie YouTube.

Historia małżeńska

Oscar w kategorii: Aktorka drugoplanowa

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,5/8/95%

Film jako produkcja oryginalna dostępny jest w serwisie Netflix.

Jojo Rabbit

Oscar w kategorii: Scenariusz adaptowany

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,8/8/80%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

Joker

Oscar w kategorii: Aktor, Muzyka

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 8,5/8,6/68%

Film można wypożyczyć w jakości 4K w iTunes za 14,99 zł lub w Google Play Movies w jakości HD za 17 zł.

Judy

Oscar w kategorii: Aktorka

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,8/6,9/82%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

Le Mans '66

Oscar w kategorii: Montaż dźwięku, Montaż

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,9/8,2/92%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie.

Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl)

Oscar w kategorii: Film krótkometrażowy

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,7/7,4/?

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie.

Małe Kobietki

Oscar w kategorii: Kostiumy

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,6/8,1/95%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

Parasite

Oscar w kategorii: Najlepszy film, Reżyser, Scenariusz oryginalny, Film Międzynarodowy

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 8,2/8,6/99%

Niestety ten tytuł nie jest obecnie legalnie dostępny w internecie, ale można zobaczyć go w polskich kinach.

Pewnego razu w Hollywood

Oscar w kategorii: Aktor drugoplanowy, Scenografia

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,3/7,7/85%

Tytuł można wypożyczyć w iTunes w jakości 4K za 14,99 zł lub w Google Play Movies za 17 zł.

Rocketman

Oscar w kategorii: Piosenka

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,3/7,3/89%

Tytuł można wypożyczyć w iTunes w jakości 4K za 14,99 zł lub w Google Play Movies za 16 zł.

The Neighbors' Window

Oscar w kategorii: Dokument krótkometrażowy

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 6,7/6,3/?

Jak widać powyżej film dostępny jest za damo w serwisie YouTube.

Toy Story 4

Oscar w kategorii: Film animowany

Oceny (Filmweb/IMDb/Rotten Tomatoes): 7,5/7,9/97%

Film można wypożyczyć w iTunes za 9,99 zł.

Słowem podsumowania

Jak widać w tym roku co najmniej jedną Nagrodą Akademii Filmowej zostało wyróżnione szesnaście filmów. Co jest bardzo fajne aż połowę z nich możemy obejrzeć bez wychodzenia z domu. Kolejne sześć możemy zobaczyć aktualnie w kinach. W przypadku dwóch niestety nie udało mi się znaleźć serwisu, w którym można by je legalnie obejrzeć. Podsumowując nie jest tak źle.

