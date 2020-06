Piractwo, a po co to komu? - dogrywka: wrestling

W dzisiejszej odsłonie cyklu o legalnych sposobach dostępu do dzieł kultury za pośrednictwem Internetu poruszę dość niszowy temat - wrestling. Ten rodzaj rozrywki sportowej to dość specyficzna mieszanka elementów sztuk walki oraz spektakli teatralnych doprawiona szczyptą akrobatyki, efektów specjalnych oraz fabuły rodem z oper mydlanych. Tutaj jedna uwaga językowa wrestling podobnie jak filmy jest reżyserowany, a nie udawany! Nie chciałbym tu opisywać za długo czym jest wrestling, ponieważ mam wrażenie, że mimo dosyć małej popularności tej rozrywki w naszym kraju pojęcie to jest ogólnie znane (na takiej samej zasadzie jak każdy mniej więcej wie, jak wyglądają zawody w biegach na orientacje, a mało kto brał w nich udział albo oglądał transmisję z nich ;) ).

Oczywiście nie mam zamiaru całkowicie pomijać przedstawienia tej części kultury, dlatego też osoby zainteresowane tematem odsyłam do tego krótkiego artykułu, a tych z Was, którzy jeszcze bardziej chcą powiększyć swoją wiedzą zapraszam do sekcji dla początkujących będącej częścią portalu Attitude Wrestling, który co ciekawe w dobie przenoszenia wszystkiego na Facebooka, może wciąż pochwalić się aktywnym forum dyskusyjnym. Jeśli natomiast ktoś z Was podobnie jak ja w przypadku popkultury wyznaję zasadę "Show, don't tell" może zapoznać się z dwiema załączonymi poniżej pojedynkami. Pierwszy z nich to moje ulubione starcie wszechczasów, drugi to natomiast walka, przy której świetnie bawiłem się jakiś rok temu. W tym miejscu zaznaczę, że to mój w pełni subiektywny wybór i osoby siedzące w temacie na pewno by się ze mną nie zgodziły, ponieważ mają własnych faworytów.

Moja pierwsza propozycja to starcie z 2013 roku, w którym udział wzięli Brock Lesnar (swoją drogą jedyny człowiek, który był zarówno mistrzem WWE jak i UFC, a przy okazji też pierwszy mistrzem NJPW niepochodzącym z Japonii) oraz CM Punk (wrestler oraz scenarzysta Marvela):

https://www.dailymotion.com/video/x65wvb0

Druga propozycja to walka, którą określa się mianem Money in the Bank Ladder Matchu i naprawdę słowo "drabina" nie zostało tu użytym przypadkiem. Pojedynek odbył się w 2019 roku:

Skoro wstęp mamy już za sobą czas przejść do listy polecanych pozycji. W tym miejscu chciałbym jeszcze wspomnieć, że niestety w świecie wrestlingu działają dziesiątki, jeśli nie setki różnych federacji, które nie za bardzo chcą ze sobą współpracować (nawet w Polsce mamy dwie: MZW i KPW), dlatego też lista serwisów oferujących dostęp do materiałów przez nie tworzonych jest naprawdę obszerna, a ja postanowiłem wybrać z niej tylko kilka pozycji moim zdaniem godnych uwagi. Przyznam też szczerze, że lista moich poleceń ułożona jest w dość specyficzny sposób.

Coś za darmo

Na początku postanowiłem opisać coś za co nie trzeba płacić ani grosza. Uważam, że sprawdzenie takiej darmowej tygodniówki (są to programy emitowane co tydzień np. RAW będące częścią federacji WWE jest najdłużej nieprzerwanie emitowanym programem rozrywkowym w amerykańskiej telewizji pierwszy odcinek ukazała się 11 stycznia 1993 roku) lub walki pozwoli Wam sprawdzić czy wrestling jest czymś dla Was.

MLW

MLW jest profesjonalną federacją wrestlingu, która wszystkie swoje gale PPV (są to programy emitowane rzadziej od tygodniówek, odróżnia je od nich dłuższy czas trwania mniej segmentów mówionych, większa ilość walk oraz to, że toczą się one o wyższy stawki). oraz tygodniówki udostępnia za darmo w serwisie YouTube. Co ciekawe MLW wywodzi się z Meksyku i w stylu prowadzonych w tej federacji walk widać naleciałości tej szkoły (generalnie możemy wyróżnić amerykańską, japońską, meksykańską oraz w mniejszym stopniu brytyjską szkołę wrestlingu).

I tak w przypadku omawianej federacji gale PPV oznaczone są jako Special Events natomiast tygodniówka to MLW Fusion:

r/WredditTV

r/WredditTV to nie żadna federacja, ale i tak uważam, że warto znać tą stronę. Jest ona subredditem, który stanowi agregator udostępnianych za darmo przez różne organizacje pojedynczych walk. Dzięki r/WredditTV możemy obejrzeć starcia z dziesiątek różnych promocji, co przyczynia się do rozwoju horyzontów w tej dziedzinie kultury.

W tym tygodniu na przykład na omawianej stronie pojawiło się starcie o pas mistrzowski kobiet dosyć niszowej federacji IWC, które uważam za naprawdę niezłe:

FITE

FITE to serwis streamingowy, który oprócz wrestlingu w swojej ofercie posiada również gale bokserskie i MMA, a także zawody motocrossowe i monster trucków, a nawet rozgrywki piłkarskie. W mojej opinii FITE posiada trzy główne zalety. Po pierwsze agreguje nie tylko gale różnych federacji, ale dorzuca do tego także wydarzenia sportowe. Po drugie jest dostępny na ogromnej liczbie platform takich jak smartTV, Chromecast, Apple TV, konsoli Xbox i wiele innych. Po trzecie ze znaczną częścią materiałów dostępnych w omawianym serwisie można zapoznać się całkowicie za darmo. Za przykład niech posłuży lista dostępnych gal wrestlingu. Oczywiście FITE pozwala oglądać nie tylko powtórki, ale też transmisję na żywo. W omawianym serwisie znajdziemy zarówno materiały z mniejszych federacji takich jak NWA, GCW, World of Sport Wrestling i wielu innych. Jeśli chcielibyśmy dostać dostęp do materiałów kilku dodatkowych organizacji oraz wyłączyć reklamy w FITE musimy zakupić subskrypcję FITE+, której miesięczny koszt wynosi 4,99$.

Oprócz tego za pośrednictwem omawianej usługi możemy uzyskać również dostęp do gal federacji AEW, IMPACT oraz RoH, jednak wymaga to dodatkowej opłaty. AEW to najmłodsza z wymienianych przeze mnie w artykule federacji, mimo to obecnie uważa się ją za organizację numer dwa w USA. Charakteryzuję się ciekawym prowadzeniem fabuły oraz dobrym poziome walk. W FITE dostęp do ich produkcji kosztuje 4,99$ miesięcznie. Jeśli zaś chodzi o IMPACT to można powiedzieć, że organizacja ta najlepsze lata ma już za sobą (kiedyś była pokazywana nawet w polskiej telewizji), chociaż trzeba przyznać, że ostatnio jakoś dostarczanego przez nią contentu z miesiąca na miesiąc się poprawia. Dostęp do wszystkich programów ze stajni IMPACT w tym ponad 3000 godzin nagrań archiwalnych kosztuje 7,99$ miesięcznie. Wreszcie RoH czyli federacja, którą można już uznać za legendarną i z której wywodzi się wielu najlepszych wrestlerów. Jednak w tym przypadku nie polecam zakupu subskrypcji, ponieważ kosztuje ona aż 9,99$ miesięcznie i mimo to nie daje dostępu do gal PPV federacji. Oprócz tego tygodniówki RoH, co prawda z pewnym opóźnieniem, ale są dostępne za darmo na FITE.

WWE

WWE to największa federacja wrestlingowa na świecie. Obecnie może pochwalić się czterema niezależnymi rosterami (roster federacji to zazwyczaj wszyscy występujący w niej zawodnicy i zawodniczki): RAW, SmackDown, NXT i NXT UK. Do każdego rosteru przypisana jest tygodniówka o tej samej nazwie. Oprócz tego WWE produkuje również cotygodniowe gale Main Event oraz 205 Live, co w sumie daje kilkanaście godzin nowych materiałów tygodniowo, a do tego dochodzą jeszcze gale PPV i tak zwane TakeOver. Wszystkie materiały produkowane przez WWE dostępne są na platformie WWE Network. Koszt miesięczny subskrypcji wynosi 9,99$, ale w tej cenie dostajemy dostęp nie tylko do aktualnych gal, ale też do dziesiątek tysięcy godzin archiwalnych nagrań. WWE Network posiada dedykowaną aplikację praktycznie na wszystkie możliwe platformy, a oprócz gal wrestlingu w bazie usług możemy znaleźć również filmy dokumentalne oraz różne reality show i talk show. Oczywiście wszystko jest w jakiś sposób związane z WWE.

W tym miejscu taka mała uwaga o ile gale PPV i inne produkcje możemy w WWE Network oglądać na żywo o tyle niestety tygodniówki RAW, SmackDown oraz Main Event publikowane są z miesięcznym opóźnieniem, co jest związane z umowami telewizyjnymi, jednak w Polsce możemy je oglądać zaledwie 3 dni po amerykańskiej premierze na kanale Extreme Sport Channel.

NJPW

O NJPW wspominam w tym wpisie z kronikarskiego obowiązku, ponieważ nie jestem fanem japońskiej szkoły wrestlingu i zwyczajnie się na niej nie znam. Nie mniej jest to druga największa federacja wrestlingowa na świecie, a wielu znawców tematu uważa, że walki w niej organizowane są najlepsze pod względem ringowych. Wszystkie materiały produkowane przez NJPW dostępne są w języku japońskim w serwisie NJPW World, co ważne spora część z nich posiada angielskie napisy. Dostęp do omawianej usług kosztuje około 35,80 zł miesięcznie (999 jenów).



W tym miejscu mała uwaga - NJPW nie nagrywa tygodniówek, działalność tej federacji w całości opiera się na galach PPV.

WXW NOW

WXW NOW to kosztująca 11$ miesięcznie usługa prowadzona przez niemiecką federację WXW. Wspomniana federacja oferuje solidny europejski wrestling, ale moim zdaniem materiały z niej pochodzące nie są same w sobie warte ceny subskrypcji. Nas szczęście swoje gale w omawianej usłudze umieszcza jeszcze 19 innych organizacji w tym kultowa kobieca organizacja WSU, znane z brutalnych starć federacje CZW i IWA oraz wiele promocji pochodzących z Europy takich jak NSW czy RSW.

Jak to ogarnąć?

Pewnie w tym momencie wielu z Was myśli, że nikt normalny nie będzie wykupywał tylu subskrypcji i płacił setek złoty miesięcznie, żeby śledzić ten cały wrestling, a w związku z tym te moje zestawienie jest bez sensu. No w sumie macie rację. Kupowanie tych wszystkich subskrypcji jest całkowicie ni opłacalne, ponieważ i tak nie da się śledzić tych wszystkich federacji na bieżąco. Dlatego też, zachęcam Was do skupienia się na maksymalnie 2-3 organizacjach. Dobrym wyborem na początek będzie na pewno WWE - nie bez powodu jest najpopularniejszą promocją na świecie. No i nawet w Polsce aktywnie działa stosunkowo duża społeczność jej fanów, więc będzie z kim pogadać o nowym hobby. Ja natomiast osobiście polecałbym zacząć od MLW oraz AEW. Ta pierwsza federacja udostępnia swoje gale całkowicie za darmo, więc "spróbowanie" jej nic Was nie kosztuje. Natomiast ta druga działa od niedawna (nie będziecie, więc musieli zastanawiać się nad na wiązaniami do sytuacji, które miały miejsce wiele lat, a takie czasami zdarzają się w WWE i IMPACT), ale wydaje się bardzo obiecująca. Nie polecam natomiast rozpoczynania swojej przygody z wrestlingiem od IMPACTU oraz niezależnych federacji zrzeszonych w WXW NOW, ponieważ tak zwany "independent wrestling" to już wyższa szkoła jazdy.

Na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć, że wyniki walk odbywających się w praktycznie wszystkich liczących się na świecie federacjach dostępne są w serwisie Cage Match, który przy okazji jest też największą internetową bazą informacji o wrestlerach i wrestlerkach, a także federacjach wrestlingowych.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze komentarze (dajcie znać co sądzicie o wrestlingu). Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi wpisami z serii Piractwo, a po co to komu? - dogrywka oraz ze Spisem treści całego mojego bloga.