Podsumowanie miesiąca na blogu DP - czerwiec 2020

Co prawda z dwutygodniowym opóźnieniem, ale zabrałem się w końcu za podsumowanie czerwca na blogu DP. Także standardowo z dzisiejszego wpisu dowiemy się, ile wpisów i napisanych przez ilu autorów pojawiło się na stronie głównej bloga DP. Sprawdzimy, który z autorów napisał ich najwięcej oraz które tematy wywołały największe dyskusje wśród odwiedzających Dobre Programy.

Na początku standardowo tabela z danymi pozyskanymi za pomocą wtyczki Licznik Blogowy autorstwa @djfoxer:

Zacznę od tego, że w czerwcu liczba wpisów na głównej wyniosła 43. Jest to spor spadek względem maja, gdzie było ich aż 67. Wynik ten wydaje się jeszcze gorszy, jeśli porównamy go z liczbą wpisów z kwietnia i marca, gdzie było to odpowiednio 77 oraz 78 publikacji. Można powiedzieć, że główna bloga wróciła do stanu sprzed pandemii - w lutym pojawiło się na niej 40 wpisów. Statystyki z czerwca są bliskie tym z lutego również pod względem liczby aktywnych blogerów. W ubiegłym miesiącu było ich 18 natomiast w lutym 17. Oczywiście w czerwcu autorów zdecydowanie mniej niż w maju i kwietniu, gdzie było to odpowiednio 32 i 30 osób. Również liczba komentarzy pod wpisami poleciała na łeb na szyję. W czerwcu było ich zaledwie 1069 (i to mimo tego, że dane te pochodzą z trzeciej soboty lipca, a nie jak zwykle z pierwszej soboty nowego miesiąca). Dla porównania powiem tylko, że w maju komentarzy było 3435, w kwietniu 3209, w marcu 2805, a w lutym znowu zbliżona do czerwcowej wartość - 943 komentarze. Jeśli chodzi o ogólne statystyki to dodam jeszcze, że średnio każdy bloger w czerwcu napisał 2,39 wpisu, co jest wartością nieco większą niż w maju, gdzie było to 2,33 tekstu. Pod każdym z artykułów napisano średnio 24,86 komentarza (w maju było to aż 51,27), a na głównej pojawiało się 1,43 nowego wpisu dziennie (w maju 2,16).

Teraz sprawdźmy, którzy spośród blogerów mogą pochwalić się największą liczbą wpisów na głównej bloga w ubiegłym miesiącu:

Na pierwszym miejscu niezawodny @lordjahu z liczbą dziesięciu tekstów. Co ciekawe ten użytkownik już po raz szósty w tym roku ląduję na podium i to po raz trzeci na jego najwyższym stopniu. Na drugim miejscu z liczbą 6 tekstów znajduję się @luqass. A trzecie miejsce egzekwio zajmują @Sirck i @Andrzej Tarnowski. Warto zauważyć, że czterech wspomnianych autorów odpowiada za ponad połowę wszystkich wpisów na głównej, co dobrze obrazuje poniższy wykres pierścieniowy:

Teraz spójrzmy na klasyfikację blogerów według zgromadzonej liczby komentarzy:

W tej statystyce po zaciętej walce pierwsze miejsce zajmuję @Andrzej Tarnowski, którego teksty zgromadził 161 komentarzy. Tuż za nim znajduje się @lordjahu z liczbą 159 komentarzy. Na trzecim miejscu uplasował się natomiast debiutant z tego miesiąca @MrBoombastic, który jednym tekstem zgarnął 120 komentarzy.

Teraz jeszcze pochylmy się na moment nad średnimi liczbami komentarzy pod wpisami poszczególnych blogerów:

Tutaj rywalizację zdominował wspomniany dzisiaj już @MrBoombastic, który pod swoim jak na razie jednym tekstem Support? Halo, odbiur! Przygody z supportem X-Komu, Nokii, Orange i...... zgromadził aż 120 komentarzy. Na drugim miejscu uplasował się @Berion, pod którego wpisem Zmierzch płyt optycznych znalazło się 53 komentarze. Nas trzecim miejscu ze średnią liczbą 40 komentarzy pod jednym tekstem (do czego przyczynił się mój tekst o wrestlingu - 50 komentarzy) znalazłem się ja - @PREZESKIC.

W tym miejscu nie mógłbym oczywiście nie wspomnieć o dwóch wpisach, które również wywołały dużą dyskusję. Pierwszy z nich to moim zdaniem wybitny tekst @Andrzej TarnowskiJulian Assange - męczennik prawdy, który doczekał się 69 komentarzy, natomiast drugi to recenzja słuchawek autorstwa @lordjahu zatytułowana Sony WH-1000XM3 — bezprzewodowe słuchawki z ANC wciąż na topie!, pod którą pojawiło się 50 komentarzy.

Jako że zbliżamy się do końca dzisiejszego wpisu chciałbym się podzielić z Wami jeszcze dwoma uwagami. Po pierwsze poziom aktywności na blogu w ubiegłym czasie zdecydowanie spadł i chyba zakończyło się to coś co dwa wpisu temu nazwałem złotym okresem bloga ;) Według mnie do tego spadku aktywności przyczyniło się znoszenie restrykcji związanych z kornowairusem oraz rozpoczynający się okres wakacyjny. Oczywiście to tylko moje niepoparte żadnymi badaniami przypuszczenia.

Druga sprawa to będzie trochę taka moja prywata (nicki rozpoczynające następne zdanie są w kolejności losowej). @lordjahu, @luqass, @Andrzej Tarnowski, @Sirck, @wojtekadams, @sagraelski, @djfoxer, @AntyHaker, @marcinw2, @macminik chciałbym Wam podziękować za to, że już od lat regularnie tworzycie tak niesamowicie dobre teksty. Serio ostatnio przejrzałem swoje archiwum w Pocket i zorientowałem, ile godzin poświęciłem na czytanie Waszych tekstów i jak wiele się z nich dowiedziałem. Także jeszcze raz przesyłam Wam szczere podziękowania.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.