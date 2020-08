Podsumowanie miesiąca na blogu DP - lipiec 2020

Witam w kolejnym podsumowaniu miesiąca na stronie głównej bloga DP. Z dzisiejszego wpisu standardowo dowiemy się ile tekstów trafiło na główną, jak dużo komentarzy udało im się zgromadzić oraz którzy spośród blogerów okazali się najbardziej płodni w ubiegłym miesiąc.

A teraz nie przedłużając już zapoznajmy się z danymi za lipiec pozyskanymi za pomocą wtyczki Licznik Blogowy autorstwa @djfoxer (czy Wam ona też nie działa w Operze?):

W lipcu na głównej bloga opublikowano zaledwie 39 wpisów. Jest to spadek względem czerwca, gdzie tekstów było 42. Co ciekawe w marcu publikacji na głównej było dokładnie dwa razy więcej czyli 78. W ubiegłym miesiącu na blogu pisało 20 autorów, czyli o dwóch więcej niż w czerwcu, ale za to o 10 mniej niż w maju bieżącego roku. Wspomniane powyżej dane przełożyły się na średnią wartość 1,95 wpisu na blogera oraz 1,26 artykułu na dzień. Co ciekawe pod tekstami na głównej pojawiło się 1250 komentarzy, co jest wynikiem trochę lepszym niż ten z czerwca - 1069 komentarzy, ale zdecydowanie gorszym niż majowe 3435 komentarze. W lipcu średnio pod jednym wpisem pojawiało się 32,05 komentarza.

Przejdźmy do kolejnego etapu podsumowania miesiąca i sprawdźmy, którzy autorzy stworzyli dla nas najwięcej wpisów:

W tym miesiącu, zresztą już po raz trzeci z rzędu, niekwestionowanym liderem okazał się @lordjahu z wynikiem 9 tekstów. Za nim uplasowali się @macminik oraz @wojtekadams, którzy na głównej opublikowali po 4 teksty. Co warte zauważenia @lordjahu odpowiadał w tym miesiącu za aż 23% wszystkich wpisów. Wartość tą dobrze obrazuje poniższy wykres pierścieniowy:

Teraz sprawdźmy, którzy z blogerów pod swoimi tekstami zebrali najwięcej komentarzy:

W tym zestawieniu nie kwestionowanym liderem okazał się @macminik, pod którego czterema wpisami pojawiło się aż 240 komentarzy (19% udziału w ogólnej liczbie). Na drugim miejscu znalazł się @lordjahu z wynikiem 151 komentarzy. Natomiast na trzecim z rezultatem 123 komentarzy uplasował się @vries, któremu do wskoczenia na podium wystarczył zaledwie jeden tekst.

Czas na ostatnią ze statystyk, czyli średnią liczbę komentarzy na jeden wpis każdego z blogerów:

W tym przypadku na podium mamy trójkę autorów, którzy opublikowali tylko jeden tekst. I tak na pierwszym miejscu znalazł się wspomniany już wcześniej @vries, którego wpis zatytułowany Linux w winie: przepis na aplikacje windowsowe pod Linuksem zgromadził 123 komentarze. Tuż za nim uplasował się @Rivnin z artykułem, którego tytuł brzmi Wymóg ciągłego bycia online czyli jak tu nie oszaleć. Na trzecim miejscu z nieco gorszym wynikiem znalazł się @Meszuge. Jego publikacja Anonimowość - niebezpieczna fikcja zgromadziła 77 komentarzy.

Oczywiście w tym miejscu muszę jeszcze wspomnieć o trzech innych wpisach, które również wywołały niemałą dyskusję są to kolejno: Lost Patrol; - najbardziej antywojenna gra wojenna. z pod pióra @macminik - 108 komentarzy, Mikro przegląd (nie)praktycznych języków programowania autorstwa @molexor - 99 komentarzy i Krótka ściąga dla Ubuntu od @marcinw2 - 90 komentarzy.

Zbliżając się do zakończenia tego tekstu chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym blogerom.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.