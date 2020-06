Podsumowanie miesiąca na blogu DP - maj 2020

Witam w kolejnym wpisie z cyklu Podsumowanie miesiąca na blogu DP. Dzisiaj po raz kolejny sprawdzimy, ile tekstów i przez ilu autorów napisanych trafiło na stronę główną bloga DP w ubiegłym miesiącu oraz oczywiście, który z nich napisał największą liczbę wpisów. Zobaczymy też, pod artykułami, których twórców pojawiło się najwięcej komentarzy. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że dane do wpisu zgromadziłem za pomocą Licznika Blogowego autorstwa @djfoxer. A teraz nie przedłużając już przejdźmy do rzeczy.

Na początek standardowo tabela tym razem prezentująca dane z maja 2020:

W maju 2020 na stronie głównej bloga DP pojawiło się 67 wpisów stworzonych przez 30 różnych autorów. Liczba tekstów zdecydowanie, bo aż o 10 publikacji, zmalała względem kwietnia. Mimo, że aktualny wynik jest gorszy niż ten z ubiegłego miesiąca, czy też z marca, gdy pojawiło się 78 wpisów i tak jest zdecydowanie lepszy od tych pochodzących z lutego i stycznia bieżącego roku, gdy wpisów było odpowiednio 40 i 56. Średnia liczba publikacji na dzień wynosi natomiast 2,16 wpisu. Jeśli zaś chodzi o liczbę aktywnych blogerów to jest ich o dwóch mnie niż w kwietniu, kiedy to swoje wpisy opublikowało 32 autorów. Mimo tego spadku i tak jest to drugi rezultat w historii moich, obejmujących jak na razie 9 miesięcy, statystyk. Dodam jeszcze, że średnio każdy z blogerów opublikował około 2,33 wpisu. Łączna liczba komentarzy pod wspomnianymi wpisami to 3435, co daje średnio 51,27 komentarza na artykuł. Jest to wynik wyższy niż w kwietniu, gdzie pojawiło się 3209 komentarzy, co przełożyło się wtedy na 41,67 komentarza na artykuł. Na zakończenie tej części dodam jeszcze, że pod wpisami na głównej średnio pojawiało się aż 110,81 komentarze dziennie.

Teraz sprawdźmy, którzy z użytkowników DP byli najbardziej płodni w zeszłym miesiącu:

W tym miejscu na pierwszym miejscu podium znalazł się @lordjahu z wynikiem 10 wpisów. Gratulacje należą się również zajmującemu drugie miejsce @macminik z wynikiem 6 publikacji oraz stojącemu na najniższym stopniu podium @Andrzej Tarnowski z wynikiem 5 tekstów. W tym miejscu warto jeszcze zauważyć, że wspomniani blogerzy okupowali podium również miesiąc temu, zmieniła się tylko kolejność (poprzednio było taka: @Andrzej Tarnowski, @lordjahu, @macminik). Zresztą @lordjahu utrzymuje się na "pudle" od początku tego roku - gratulacje! Ponadto wymieniona trójka odpowiada za aż 31% wszystkich wpisów opublikowanych na głównej bloga DP w ubiegłym miesiącu, co zresztą dobrze obrazuje poniższy wykres pierścieniowy:

Teraz przyjrzyjmy się statystyce zgromadzonych komentarzy:

W tej kategorii na pierwszym miejscu znalazł się @Andrzej Tarnowski z rewelacyjnym wynikiem 853 zgromadzonych pod wpisami komentarzy. Świetnie rezultaty osiągnęli również zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca - @rafal.borawski oraz @marcinw2. Ich wynik to odpowiednio 383 oraz 294 komentarzy. Barierę 200 prawie udało się również przekroczyć @mkkto - na moment pisania tego wpisu jego teksty zgromadziły dokładnie 199 komentarzy. W tym miejscu jeszcze warto wspomnieć, że wpisy użytkownika @Andrzej Tarnowski stały się przyczyną aż 25% komentarzy na głównej bloga w ubiegłym miesiącu.

Teraz jeszcze sprawdźmy, którzy autorzy zgromadzili średnio najwięcej komentarzy pod jednym wpisem:

Tym razem na pierwszym miejscu znalazł się @mkkot. Jego debiutancki wpis Czy Windows nadaje się do "poważnej pracy"? Z pamiętnika lin... zgromadził aż 199 komentarzy. Na drugim miejscu z wynikiem 192 znalazł się tekst @rafal.borawski zatytułowany Linuksy dla pospólstwa: odsłona druga. Becikowe, czyli dystrybuc...Trzecie miejsce to kolejny tekst związany z GNU/Linux, czyli Ubuntu nie jest doskonałe autorstwa @vries, któremu udało zgromadzić się 184 komentarze. Tuż za podium znalazł się @Andrzej Tarnowski, a jego publikacja 10 powodów, dlaczego Linux jest tak mało popularny. Opinia neutra...zgromadziła oszałamiającą liczbę 712 komentarzy! Średnią setkę komentarzy pod jednym wpisem udało się zebrać jeszcze użytkownikowi @Bolesław Breczko z debiutanckim (i w końcu nie około GNU/Linuxowym) wpisem Jak zbudować komputer do gier za 4 tys. zł z AMD. Poradnik dla początk... (129 komentarzy) oraz legendzie tej części moich podsumowań - blogerowi @Silny Ogór, który zaprezentował nam artykuł Windows Subsystem For Linux (WSL2) - Test Wydajności (równo 100 komentarzy).

W tym miejscu chciałbym podzielić się jeszcze dwiema uwagami. Po pierwsze uważam, że mimo pewnych spadków aktywność na blogu utrzymuje się na naprawdę niesamowicie wysokim poziomem i jedyne, co mogę powiedzieć w tym miejscu to to, że mam nadzieję, że uda się nam utrzymać ten poziom w nadchodzących miesiącach letnich. Druga moja obserwacja to utrzymująca się w dalszym ciągu popularność tekstów o tematyce około GNU/Linuxowej, która wciąż pozostaje dla mnie zagadką. Naprawdę nie rozumiem jak pisanie o rozwiązaniu o tak małej popularności (w maju tylko 1,81% użytkowników komputerów w Polsce korzystało z systemów unixowych) może wywoływać aż takie dyskusje?

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.