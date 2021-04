Podsumowanie miesiąca na blogu DP - marzec 2021

Marzec 2021 w końcu dobiegł końca, co oznacza, że czas na kolejne podsumowanie miesiąca na stronie głównej bloga DP. Ale zanim standardowo przejdziemy do przeglądania różnych statystyk chciałbym po raz kolejny podziękować @djfoxer za narzędzie jego autorstwa - Licznik Blogowy 2020, które zdecydowanie ułatwia mi pisanie tych miesięcznych podsumowań.

Przechodząc do meritum. W marcu 2021 na głównej bloga DP ukazało się 62 wpisy, co jest wzrostem aż o 182% względem lutego tego roku. Niestety w dalszym ciągu jest to wynik gorszy niż ten z analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to na główną trafiło aż 78 publikacji. Pod marcowymi tekstami zgromadziło się łącznie aż 3112 komentarzy, czyli prawie 3 razy więcej niż miesiąc temu (1054). Wynik ten przebił nawet rezultat z marca 2020, gdy było to 2805 komentarzy. Wracając jeszcze do ogólnych danych na temat ubiegłego miesiąca to w jego trakcie swoje publikacje na głównej miało 25 blogerów, czyli o 10 więcej niż w lutym. Każdy z autorów opublikował średnio po 2,48 wpisu, a pod każdym z nich pojawiło się średnio 124,48 komentarza. Opublikowane w marcu 62 teksty przekładają się na średnią dokładnie dwóch publikacji dziennie.

Teraz spójrzmy jak dane na temat publikacji poszczególnych blogerów prezentują się w tabeli:

Czas sprawdzić, który z blogerów, okazał się w ubiegłym miesiącu najbardziej płodnym twórcą:

W tej kategorii po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się @lordjahu z wynikiem 13 tekstów na głównej. Na drugim miejscu z rezultatem 7 wpisów uplasował się @Silny_Ogor. Natomiast trzecie miejsce egzekwio zajęli @AnTar i @wojtekadams, którzy w marcu mieli po 5 publikacji na głównej. Co warte odnotowania Ci czterej autorzy w sumie odpowiadają za blisko połowę wszystkich wpisów, które trafiły tam w ubiegłym miesiącu. Naprawdę wielki szacun!

W przypadku łącznej liczby komentarzy pod wpisami klasyfikacja uległa sporym przetasowaniom:

W omawianej kategorii bezkonkurencyjny okazał się nasz blogowy specjalista od kontrowersji @Silny_Ogor z absurdalnym wynikiem 1401 zgromadzonych komentarzy. Teksty tylko tego jednego autora zebrały w marcu więcej komentarzy nich pojawiło się ich pod wszystkimi artykułami na głównej na przykład w styczniu 2021 albo czerwcu 2020, kiedy było to odpowiednio 809 i 1069. Na drugim miejscu z wynikiem 214 komentarzy pod artykułami znalazł się @marcinw2 a na trzecim człowiek z redakcji @gtxxor - 197 komentarzy.

Na koniec zestawienia sprawdźmy jeszcze, który z autorów, dostawał średnio najwięcej komentarzy na jeden tekst:

W tej kategorii na pierwszym miejscu (bez większych niespodzianek) znalazł się @Silny_Ogor z wynikiem średnio 200 komentarzy na wpis. Jeden z jego siedmiu tekstów - Masowa dystrybucja podatności, czyli jak pada mit bezpiecznego Linuksa był najchętniej komentowanym wpisem z ubiegłego miesiąca i ostatecznie zgromadził 379 komentarzy. Na drugim miejscu znalazł się @gtxxor z wynikiem 99 komentarzy na wpis, a jego tekst Logitech zawiesił współpracę z youtuberem szczującym przeciwko ko... był drugim najchętniej komentowanym wpisem - 150 komentarzy. Na trzecim miejscu znalazł się autor tylko jednej marcowej publikacji @Rav-X, którego tekst Czemu dystrybucje GNU/Linux są lepsze od Windowsa zgromadził 94 komentarze. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o trzecim najchętniej komentowanym wpisie blogowym z marca, czyli Dlaczego Linuks jest bezpieczniejszy... czyli o rozwiązaniu nie dla id... autorstwa @marcinw2 (95 komentarzy).

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim wyróżnionym, a także przypomnieć całej społeczności bloga DP, że pod moim poprzednim wpisem "wydało się", że Redakcja szykuje dla nas coś specjalnego. A szczegóły mamy poznać w połowie kwietnia:



Ciekawe co to będzie?

Tak czy inaczej tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Standardowo dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.