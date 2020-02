Podsumowanie miesiąca na blogu DP - styczeń 2020

Witam w pierwszym tegorocznym podsumowaniu miesiąca na blogu DP. W dalszej części tego wpisu dowiemy się ile tekstów trafiło na stronę główną bloga DP, ilu autorów tworzyło swoje wpisy w tym miesiącu oraz jaką aktywnością wykazali się komentujący. Nie przedłużając już przejdźmy do części właściwej.

Tabela z danymi posortowanymi alfabetycznie według nicku danego blogera prezentuje się następująco:

W styczniu 2020 na głównej pojawiło się aż 56 tekstów napisany przez 23 różnych autorów, co daje nam średnio 2,43 wpisu na blogera lub jak kto woli 1,81 publikacji na dzień. Co warte zauważenia jest to wynik zdecydowanie lepszy niż w analogicznym okresie zeszłego roku, gdzie ukazało się zaledwie 46 wpisów - to prawie 22% wzrost rok do roku. Jeśli zaś aktualne dane zestawimy z tymi z kwietnia 2019 (jest to ostatni miesiąc, za który przygotowałem podsumowanie) to wysoki poziom aktywności w tegorocznym styczniu jest jeszcze bardziej widoczny, ponieważ wzrost liczby wpisów wyniósł aż 107% (27 do 56). Zwiększyła się również liczba publikujących autorów z 16 do 23. Chociaż trzeba zauważyć, że w analogicznym okresie zeszłego roku była jeszcze większa i wynosiła 25.

Jeśli zaś chodzi o komentarze to w styczniu 2020 opublikowaliśmy ich 2469. Co daje nam średnio 44,09 komentarza na artykuł lub też 79,64 komentarza na dzień. W kwietniu 2019 komentarzy było zaledwie 730, czyli ponad 3 razy mniej.

Skoro ogólne podsumowania mamy już za sobą czas sprawdzić kto w zeszłym miesiącu pisał najwięcej, co możemy zobaczyć właśnie na tym wykresie:

Jak widać największą liczbą opublikowanych tekstów może pochwalić się Sirck z 7 wpisami, tuż za nim uplasowali się [set-i], lordjahu i macinw2, którzy mają po 5 publikacji. W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, ze to własnie marcinw2 "otworzył" tegoroczny sezon na blogowanie. Na zakończenie tej części chciałbym podzielić się z Wami jeszcze wykresem kołowym pokazującym udział tekstów poszczególnych twórców w całkowitej liczbie wpisów na stronie głównej bloga DP:

Teraz zobaczmy czyje teksty wywołały największe poruszenie wśród użytkowników, czyli który blogerzy dostali najwięcej komentarzy:

Jak widać tą klasyfikację zdominowali użytkownicy gtxxor i Silny Ogór, a za nimi uplasował się wspominany już dzisiaj [set-i]. Co warte odnotowania wpisy blogerów z dwóch pierwszych pozycji podium zebrały odpowiednio aż 15% i 13% wszystkich komentarzy na głównej za rozpatrywany okres.

Teraz sprawdzimy jeszcze, którzy z blogerów otrzymują średnio najwięcej komentarzy pod jednym wpisem. Wykres prezentujący tą statystykę wygląda następująco:

W tym miejscu chciałbym bardzo pogratulować użytkownikowi gtxxor, który pod tylko jednym tekstem, co stanowi 2% z wpisów na głównej, zebrał aż 360 komentarzy, czyli 15% z ich całkowitej liczby. Wspomniany wpis nosi tytuł Koniec świata, porzucają Windowsa 7. Okazjonalny poradnik survivalowy. Oprócz tego gratulacje należą się autorom Krogulec i januszek, którzy są kolejnym dowodem na to, że wystarczy jeden dobry wpis, aby mocno zaangażować społeczność. Ich bardzo chętnie komentowane publikacje to odpowiednio Mocno subiektywny ranking internetowych sklepów z elektroniką oraz Bestcena pl – czy zostałem oszukany? Czyli o gorączce zakupów. Co ciekawe oba teksty dotyczą zakupów internetowych.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego tekstu. W tym miejscu chciałbym jeszcze przypomnieć, że wszystkie zebrane i wykorzystane przeze mnie dane dostępne są w tym pliku Excela. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim i za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się z innymi odcinkami z serii Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.