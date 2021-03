Podsumowanie miesiąca na blogu DP - styczeń i luty 2021

Witam w pierwszym w 2021 roku podsumowaniu miesiąca na głównej bloga DP. Dzisiejszy wydanie można nazwać specjalnym, ponieważ przedstawię w nim dane pochodzące z dwóch miesięcy: stycznia i lutego.

Za nim przejdziemy do właściwej części wpisu chciałbym powiedzieć, że wszystkie wykorzystane przeze mnie dane zostały zgromadzone za pomocą wtyczki Licznik Blogowy dobreprogramy autorstwa @djfoxer

Styczeń

W styczniu swoje wpisy na stronie głównej bloga opublikowało 20 blogerów. W sumie znalazło się na niej 41 tekstów, co przekłada się na nieco ponad dwie publikacje na jednego autora, czy też 1,32 wpisu na dzień. Pod tekstami pojawiło się w sumie 809 komentarzy, co daje średnio 40,45 komentarza na tekst.

Porównując powyższe dane z tymi ze stycznia 2020 można zauważyć znaczący spadek aktywności na blogu. W analogicznym okresie ubiegłego roku na główną trafiło aż 56 tekstów, które zgromadziły ponad 3 krotnie więcej komentarzy - 2469.

Teraz spójrzmy, którzy z blogerów okazali się najbardziej płodnymi twórcami:

W styczniu bezkonkurencyjny okazał się @lordjahu z wynikiem 8 tekstów na głównej. Na drugim stopniu podium uplasował się @marcinw2 z liczbą 4 wpisów. Za to trzecim miejscu egzekwio znaleźli (z nowym o ile mnie pamięć nie myli już trzecim nickiem ;) się @AnTar, @Sirck i @wojtekadams z wynikiem 3 tekstów. Co ciekawe ta piątka odpowiada za ponad 50% wszystkich publikacji na głównej. Także naprawdę należą się im gratulację.

Jeśli zaś chodzi o liczbę zgromadzonych pod wpisami komentarzy to najlepszy wynik osiągnął zdobywca trzeciego miejsca w poprzedniej kategorii @Antar - 123 komentarze. Tuż za nim uplasował się autor 2 wpisów @GeekOrganic_blog z wynikiem 105. A na trzeci autor największej liczby wpisów, czyli @lordjahu z 97 komentarzami na koncie.

Jeśli zaś chodzi o statystykę średniej liczby komentarzy na wpis to prezentuje się ona następująco:

Tym razem na pierwszym miejscu znalazł się @GeekOrganic_blog mogący pochwalić się wynikiem 53 komentarzy na wpis oraz najchętniej komentowanym w styczniu tekstem Zmierzch WhatsAppa. Zmieniając komunikator nie wpadnij z deszczu pod r..., który zgromadził 89 komentarzy. Na drugim miejscu znalazł się @macminik i jego publikacja HomePod Mini — nowy element mojego domu (42 komentarze). A tuż za nim wspominany już dzisiaj wielokrotnie @AnTar z wynikiem 41 komentarzy na wpis oraz tekstem SubEdit-Player – legendarny polski odtwarzacz plików wideo z opcj..., który zgromadził ich 53.

Luty

Liczba publikacji na głównej w lutym względem stycznia spadła o około 17% i wyniosła 34. Zmniejszyła się też liczba aktywnych blogerów do 15. Co ciekawe znacząco, bo aż do 1054, wzrosła liczba komentarzy pod wpisami. Wyniki te przełożyły się na rezultat średnio 2,67 wpisu na blogera lub też 1,21 tekstu na dzień oraz liczbę średnio nieco ponad 70 komentarzy na wpis.

Porównując powyższe wartości z danymi z analogicznego okresu ubiegłego roku można zauważyć spadek liczby wpisów z 40 na 34 przy jednoczesnym wzroście liczby komentarzy z 943 na 1054.

Nadszedł czas sprawdzić, który z blogerów opublikował najwięcej tekstów w lutym:

Po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się @lordjahu z wynikiem 9 wpisów. Również po raz kolejny na drugim miejscu uplasował się @marcinw2 tym razem z 5 tekstami na koncie. Trzecie miejsc udało się natomiast zachować autorowi 4 publikacji @wojtekadams. Warto jeszcze wspomnieć, że Ci trzej panowie odpowiadali za 53% wszystkich publikacji na głównej w lutym.

Sytuacja związana z liczbą komentarzy pod wpisami poszczególnych autorów w lutym wygląda ciekawie:

Na pierwszym miejscu z niesamowitym wynikiem 212 komentarzy znalazł się @gtxxor. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się wspomniani już wcześniej @marcinw2 i @lordjahu z rezultatami odpowiednio 173 i 116 komentarzy.

Teraz zobaczmy jeszcze jak wygląda sytuacja ze średnią liczbą komentarzy per wpis:

W tej kategorii znowu bezkonkurencyjny okazał się @gtxxor (brawa dla redakcji!) z wynikiem średnio 106 komentarzy na wpis. Ten rezultat to w dużej mierze wynik tekstu Za mało portów w komputerze? Spokojnie, będzie jeszcze mniej, ale..., który zgromadził 124 komentarze. Na miejscu drugim znalazł się @Silny_Ogor, którego wpis Skansen w wersji LTS zebrał 97 komentarzy. Na najniższym miejscu podium znalazł się @AudiofilPC z publikacją Alternatywa dla Tidal nadchodzi w Spotify hi-fi i jest szansa na korzy..., która zebrała 91 komentarzy.

Tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Wszystkim wymienionym jeszcze raz gratuluję. Na zakończenie standardowo czekam na Wasze komentarze oraz zapraszam Was do zapoznania się z innymi tekstami z cyklu Podsumowanie miesiąca na blogu DP oraz ze spisem treści całego mojego bloga.