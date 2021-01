Podsumowanie roku 2020 na blogu DP

Dziwny, zaskakujący, trudny, ale też niezwykły rok 2020 przeszedł w końcu do historii i wręcz błyskawicznie nadeszła połowa stycznia 2021. Ten moment w roku zazwyczaj mający miejsce tuż przed Blue Monday, który tym razem wypada 18.01, to dla mnie zawsze czas na podsumowanie ubiegłego roku i wyznaczenie sobie celów na nowy (tak jestem dziwny i moje postanowienia "noworoczne" na dany rok powstają w okolicach połowy stycznia, kiedy uda mi się już zamknąć tematy z ubiegłego). Pozostając w temacie podsumowań to nadszedł czas, aby sprawdzić jak w zeszłym roku radziła sobie nasza blogowa społeczność. Dlatego też zapraszam Was na krótką wycieczkę, podczas której zobaczymy, którzy blogerzy mogą pochwalić się największą liczbą wpisów na głównej bloga oraz ile komentarzy udało się zgromadzić im tekstom, ale za nim jeszcze przejdziemy do szczegółów, gratulacji i wyróżnień, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma ogólnymi faktami.

A są one następujące. W 2020 roku na stronie głównej bloga DP pojawiło się 588 tekstów, co daje średnio ponad 1,6 wpisu na dzień. Publikacją tym udało się łącznie zgromadzić zgodnie ze stanem na dziś (tj. 16.01) 20792 komentarzy, co daje nam średnio 35,36 komentarzy na wpis. Własny tekst na blogu opublikowało w sumie aż 83 autorów, co ciekawe, więcej niż trzema wpisami na głównej może pochwalić się zaledwie 26 blogerów. Warto zauważyć też, że średnio każdy z 83 piszących na blogu opublikował aż 7 wpisów, a w rzeczywistości autorów, którzy przekroczyli tą magiczną barierę liczby tekstów było zaledwie 13.

W tym miejscu nadmienię jeszcze, że zebranie tych danych było możliwe dzięki wspaniałemu i niezwykle praktycznemu narzędziu Licznik Blogowy autorstwa @djfoxer - dzięki!

Teraz nie przedłużając już zobaczmy TOP 10 najbardziej płodnych twórców na blogu DP w roku 2020:

Jak widać na załączonym obrazku konkurencje zdeklasował @lordjahu pisząc aż 97 wpisów, które trafiły na główną. Ze sporą stratą, ale również z oszałamiającym wynikiem (55 tekstów to ponad jeden na tydzień) na drugim miejscu uplasował się @Sirck. Na najniższym stopniu podium w tej kategorii znalazł się @Dementor z rezultatem 45 tekstów, a tuż za podium z wynikami odpowiednio 44 i 43 wpisów uplasowali się @wojtekadams i @marcinw2. Co warte odnotowania wymieniona przeze mnie piątka odpowiada za ponad połowę tekstów na głównej bloga DP w zeszłym roku!

Kolejny kategoria, której warto się przyjrzeć to liczba zgromadzonych przez poszczególnych blogerów komentarzy:

W tej kategorii ze zdecydowaną przewagą wygrywa @Dementor, którego wpisy zgromadziły aż 3467 komentarzy. Na drugim miejscu plasuje się @Silny_Ogór z wynikiem 1741, a na trzecim zwycięzca poprzedniej kategorii @lordjahu - 1573 komentarze. Jak można zauważyć porównując powyższe wykresy, aż 8 autorom (w tym i mnie) udało się załapać do TOP 10 w obu kategoriach.

Teraz sprawdźmy jeszcze jak przedstawiają się dane na temat średniej ilości komentarzy pod wpisem danego autora:

W tej kategorii zdecydowanie wygrywa specjalizujący się w kontrowersyjnych tekstach @Silny_Ogór z wynikiem 290 komentarzy na wpis. Na drugim miejscu znaleźli się egzekwio @mkkot i @gtxxor z rezultatem 204 komentarzy na wpis. Co ciekawe w zeszłym roku opublikowali oni na głównej zaledwie odpowiednio 1 i 2 teksty.

Na zakończenie części statystycznej chciałbym Wam przedstawić jeszcze listę 10 najczęściej komentowanych artykułów na głównej bloga DP (w nawiasie liczba komentarzy i przy okazji link do artykułu):

(719) 10 powodów, dlaczego Linux jest tak mało popularny. Opinia neutralnego windowsiarza - autorstwa @Dementor (604) Ubuntu 20.04 - Pierwsze, przedpremierowe wrażenia. - autorstwa @Silny_Ogór (534) Linux? U Mnie Działa! - autorstwa @Silny_Ogór (361) Koniec świata, porzucają Windowsa 7. Okazjonalny poradnik survivalowy - autorstwa @gtxxor (292) MacBook Air 2020 – recenzja laptopa i macOS okiem użytkownika Windowsa i Linuksa - autorstwa @AlbatrosZippa (270) Czy Mozilla zdoła się podnieść po premierze Microsoft Edge? - autorstwa @Silny_Ogór (253) Jak łatwo i szybko zastąpić Windowsa Linuksem - autorstwa @vries (218) Linuksy dla pospólstwa: odsłona druga. Becikowe, czyli dystrybucje na dobry start. - autorstwa @rafal.borawski (209) Igor Pawłow — autor popularnego archiwizera 7-Zip. „Człowiek bez twarzy” - autorstwa @Dementor (204) A ja dziękuję za "artykuł" o Linuxie... - autorstwa @marcinw2 oraz (204) Czy Windows nadaje się do "poważnej pracy"? Z pamiętnika linuksiarza. - autorstwa @mkkot

W tym miejscu chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że 6 z 11 wymienionych tekstów dotyczy Linuxa. A ja osobiście w dalszym ciągu nie jestem w stanie zrozumieć jak to możliwe, że rodzina systemów operacyjnych o tak niskiej popularności może wywoływać aż tyle dyskusji?

Po tym jak już wsadziłem kij w mrowisko ;) Chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim wyróżnionym w tym wpisie autorom, a także podziękować wszystkim tym, którzy w zeszłym roku opublikowali chociaż jeden wpis albo komentarz - to dzięki Wam blog DP może tak prężnie działać!

Na zakończenie standardowo pragnę podziękować Wam za uwagę oraz powiedzieć, że czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga.

Jeśli zaś chcielibyście zapoznać się ze wszystkimi danymi ilościowymi dotyczącymi funkcjonowania głównej bloga DP w 2020 roku, które zebrałem, to odsyłam Was do tego pliku Excela.

No i na koniec życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku.