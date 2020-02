Proste sposoby na internetowy wolontariat

Witam wszystkich serdecznie w moim dzisiejszym wpisie. Chciałbym w nim przedstawić trzy bardzo proste i praktycznie nie generujące kosztów sposoby na to, żeby za pośrednictwem internetu zrobić coś dobrego. Tekst ten będzie bardzo krótki, co jest spowodowane tym, że nie chciałbym Was zarzucać linkami do kilkunastu różnych serwisów, jak robię to w moich innych publikacjach. Tym razem zależy mi na tym, żeby skupić się na trzech proponowanych opcjach oraz tym, żeby przekonać Was do przynajmniej jednego z tych sposobów na internetowy wolontariat.

Klikacze

Klikacze to podstrona znanego serwisu ze zbiórkami charytatywnymi - siepomaga.pl. Na omawianej stronie znajdziemy cztery linki do czterech akcji charytatywnych, w których sponsorzy wykładają pieniądze w zamian za kliknięcia internatów. Wśród wcześniej wspomnianych akcji znajdziemy znanego chyba wszystkim Pajacyka, czyli program w ramach, którego Polska Akcja Humanitarna finansuje posiłki dla niedożywionych dzieci, które wydawane są w szkołach oraz placówkach środowiskowych. Co było dla mnie nie małym odkryciem program ten trwa nieprzerwanie od 1998 roku. Drugą pozycją na liście jest Okruszek, którego celem jest krzewienie idei pomocy bezdomnym i ubogim oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania bezdomności wśród dzieci i młodzieży. Mottem tej akcji charytatywne są słowa św. Alberta: Głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsca, a nagiemu odzież, jak nie można dużo - to mało. Trzecia pozycja na liście to prowadzona przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami akcja Pusta Miska, której celem jest zbieranie karmy dla psów przebywających obecnie w schroniskach. Co bardzo budujące organizatorzy informują, że przez 3 lata działalności udało im się zebrać równowartość 76,5 ton karmy, znaleźć dom dla 950 zwierzą, a także ocalić życie 15 szczeniaków. Ostatnia akcja na liście nosi nazwę KarmimyPsiaki.pl. I chociaż znając samą nazwę można by założyć, że mamy tu pozycję taką samą jak Pusta Miska w rzeczywistości tak nie jest. Fundacja Sarigota (bo to ona odpowiada za omawianą akcję) zbiera "kliknięcia" w zamian za które ich partner ufunduje bilbordy z psami, aktulanie poszukującymi nowego domu. Bardzo fajną funkcją Klikaczy w przypadku, gdy jesteśmy zalogowanym użytkownikiem portalu siepomaga.pl, jest zliczanie liczby "kliknięć charytatywnych", których dokonaliśmy na rzecz poszczególnych pozycji z listy.

Uwaga! Wchodząc na strony poszczególnych akcji warto wyłączyć wszelkiego rodzaju blokery reklam czy trackerów, żeby kliknięcie zostało poprawnie zliczone.

Common Voice

Common Voice to projekt będący częścią inicjatywy Mozilli pomagającej w uczeniu maszyn mowy prawdziwych ludzi. Ma na celu stworzenie dostępnej dla wszystkich, wielojęzycznej bazy nagrań oraz ich transkrypcji. Inicjatywa ta jest w pewnym sensie odpowiedzią Mozilli na działania firm takich jak Google, Apple czy Amazon, które za pomocą swoich asystentów głosowych gromadzą ogromne ilości nagrań mowy (często bez wiedzy użytkowników), i które potem wykorzystują je do doskonalenia własnych mechanizmów rozpoznawania mowy. Wspomniana fundacja planuje natomiast wykorzystać stworzoną przez siebie bazę nie tylko w celu rozwoju otwarto źródłowego rozwiązania - Deep Speech, ale także udostępniać ją innym, którzy pracują nad podobnymi mechanizmami. To tyle jeśli chodzi o założenia projektu, jednak rodzi się pytanie, gdzie tu miejsce dla wolontariuszy? Odpowiedź jest bardzo prosta! Cała baza tworzona jest przez społeczność. Wolontariusze nie tylko mogą dostarczać nagrania proponowanych przez Common Voice tekstów, ale także weryfikować poprawność już nagranych. Co ważne twórcy projektu uwzględnili w nim język polski.

Zbiórki pieniędzy na Facebook

Pewnie niewielu z Was spodziewało się, że akurat w tym wpisie pojawi się Facebook. Wiadomo o firmie Marka Zuckerberga można powiedzieć naprawdę wiele złego. Jednak nie można im odmówić stworzenia świetnego mechanizmu prowadzenia zbiórek charytatywnych, za pomocą, którego każdy użytkownik serwisu w prosty sposób może wśród swoich znajomych (a tak właściwie wśród wszystkich innych użytkowników portalu) zbierać pieniądze na jedną z setek organizacji non-profit. Takich jak na przykład WOŚP, Fundacja Rak'n'Roll czy DKMS. Zbiórkę możemy uruchomić w dowolnym momencie. Warto jednak wspomnieć, że dodatkowo z okazji urodzin możemy wystartować ze specjalną zbiórką, do której dołoży się też sam Facebook, co prawda nie przekaże jakieś ogromnej kwoty (w moim przypadku było to 5 zł), ale za to bardzo ładnie wypromuje ją na tablicach naszych znajomych. Na zakończenie tej części chciałbym jeszcze wspomnieć, że w zeszłym roku to własnie na Facebooku odbyła się słynna zbiórka zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP, dzięki której Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymała 15 991 611 zł. Także jak widzicie naprawdę mamy tu do czynienia z potężnym charytatywnym narzędziem.

I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego krótkiego wpisu. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam wszystkim za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Tym razem nie zachęcam Was jednak do zapoznania się ze spisem treści mojego bloga, ale do dowiedzenia Klikaczy oraz przesłuchania poniższej piosenki ;)