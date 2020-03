Trochę inne gry

W dzisiejszym wpisie postanowiłem dorzucić swoją cegiełkę do trwającej obecnie na całym świecie akcji #StayTheFuckHome i przedstawić Wam 4 gry czy też platformy gier, które mogą umilić Wam ten wymuszony przez okoliczności pobyt w domu. Oczywiście nie byłbym sobą gdyby była to lista zwykłych tytułów, ponieważ tych znajdziemy w internecie na pęczki, a ja wolę rzeczy unikalne ;). Przy okazji wspomnę, że naprawdę warto zerknąć na przykład na listę darmowych tytułów dostępnych na wolnej od DRMów platformie GOG, zestawienie 15 najlepszych gier na słabe komputery, czy też zbiór otwarto źródłowych produkcji dostępnych na GitHubie. Jednak zanim przejdziecie do powyższych stron sprawdźcie cztery przedstawione przeze mnie propozycję. Gwarantuje, że jeśli wciągnięcie się w którąś z nich to dostarczy Wam ona rozrywki również na długo po tym, gdy sytuacja wróci już do normy.

TORN

Pierwsza pozycja na mojej liście - TORN - to tekstowa gra MMORPG dostępna przez przeglądarkę. Wcielamy się w niej w przestępcę, który powoli pnie się w górę drabiny społecznej Torn City czyli miasta będącego głównym miejscem akcji. Naszym cel w omawianym tytule jest prosty: chcemy być najlepsi. Tylko, ze w kontekście opisywanej gry może mieć to wiele znaczeń. W TORN możemy zarówno być biznesmenem prowadzącym własną firmę np. kwiaciarnie oraz stoisko na rynku, który przy okazji wynajmuję nieruchomości i handluję akcjami, jak również brutalnym wykidajło specjalizującym się w napadach na innych graczy. Jeśli kariery osiłka i biznesmena wcale nas nie interesują zawsze możemy zająć się wyścigami samochodowymi, zostać kurierem narkotykowym albo hakerem, a to tylko mały wycinek możliwych do obrania w tej grze dróg. Wybaczcie mi ten przydługi opis potencjalnych ścieżek rozwoju, ale serio ogrom możliwości w tym symulatorze przeżartego przestępczością miasta cały czas mnie zaskakuje, mimo tego, że gram w TORN już ładnych parę miesięcy. Własnie jeśli chodzi o tytułowe miasto to twórcy umieścili w nim liczne sklepy, rynek, kościół, kasyno obiekty użyteczności publicznej takie jak ratusz, uniwersytet, bank, więzienie, szpital i wiele innych. Co ważne każde z tych miejsc odgrywa w grze ważną i specyficzną dla siebie rolę. Oprócz tego Torn City ma na przykład własną ukazującą się codziennie gazetę, działa w nim wiele siłowni, gdzie możemy podbijać statystyki, firm, w których czekają dla nas stanowiska pracy oraz frakcji, w których szeregi możemy wstąpić. Zresztą jeśli chcecie przekonać się o ogromie możliwości jakie daje nam TORN zajrzyjcie do oficjalnej wiki tego projektu. Tytuł ten jest grą typu F2P, ale wydawanie pieniędzy na tak zwane "Donator Pack" nie jest konieczne, żeby dobrze się bawić. Co ważne TORN oprócz wersji przeglądowej posiada również dedykowaną aplikację na urządzenia z systemem Android i iOS.

Do TORN możecie zalogować się z mojego linku (jeśli wbijecie 10 lvl to coś tam z tego będę miał) lub po prostu wchodząc na stronę główną gry. Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że ze względu na poruszaną tematykę tytuł nie jest przeznaczony dla dzieci.

ChatWars

Była gra przeglądarkowa czas na grę Telegramową. ChatWars bo to właśnie o tym tytule mowa to kolejne tekstowe MMORPG, w którą co jest moim zdaniem po prostu niesamowite, możecie zagrać za pomocą bota w komunikatorze Telegram. Akcja gry rozgrywa się w świecie fantasy, w którym o dominację walczy siedem zamków. ChatWars zaskakuje swoim rozbudowaniem. W omawianym tytule żeby rozwijać swoją postać możemy "chodzić na przygody", napadać na wioski oraz ich bronić a także walczyć na arenie. Oprócz tego w grze dostępny jest mechanizm grupowych ataków i obron zamków, craftingu, handlu, czy też tawerna. Ze względu na to, ze w tytuł ten gra się w komunikatorze jest on skierowany przede wszystkim do miłośników klasycznych tekstowych przygodówek oraz tych, którzy chcieliby zapoznać się z grami z tego gatunku. Oczywiście jest to produkcji współczesna, więc wszystkie komendy możemy sobie wyklikać i nie ma potrzeby wpisywania ich z palca. Na zakończenie warto wspomnieć o krótkich, ale ciekawych i często żartobliwych opisach jakie dostaniemy przy wykonywaniu zadań. Jako, że gra może być dla momentami skomplikowana zachęcam do zapoznania się z poradnikiem dla początkujących graczy oraz opisem funkcji telegramowego bota. Co ważne omawiana gra to tytuł całkowicie bezpłatny, i nie znajdziemy w nim żadnych mikrotanzakcji. ChatWars maja także otwarty kod źródłowy.

Do gry możecie zalogować się z mojego linku lub zwyczajnie dodając bota do swojego Telegrama.

Strefa Forumowych RPG

Pozostając w gatunku gier RPG może ktoś z Was chciałbym zagrać w prawdziwą, "papierową" grę fabularną. Oczywiście w obecnej sytuacji nie zachęcam Was do spotkań w kilkuosobowym gronie w celu rozegrania sesji. Znalazłem za to ciekawe rozwiązanie zastępcze, którym są gry Play By Forum (PBF). Cytując Wikipedię PBF jest to "tekstowa gra online RPG (ang. online text-based role-playing game) rozgrywana na forum dyskusyjnym, w której gracze (od kilku do kilkuset) wcielają się w role fikcyjnych postaci lub kierują całymi grupami lub strukturami (jak organizacje, państwa, społeczności)." Tak, więc jeśli chcielibyście wcielić się w rolę i przeżyć liczne przygody, które mogłyby spotkać dzielnego paladyna, zagubionego w miejskiej dżungli wilkołaka czy członka ruchu oporu walczącego z potężnym imperatorem to zajrzyj na forum strefarpg.net i znajdź kampanię dla siebie. Moim zdaniem ze względu na swoją asynchroniczność i możliwość gry z domu właśnie taki sposób rozgrywania kampanii RPG jest najlepszy na obecny czas.

Jeśli nigdy wcześniej nie grałeś w papierowe RPGi przed zgłoszeniem się do jakieś kampanii przeczytaj dostępne na forum FAQ i przejrzyj jedną z już trwających kampanii, żeby zobaczyć czy podoba Ci się taka forma rozrywki.

Flashpoint Launcehr

Dobra starczy już tego grania przez przeglądarkę. Czas na jakiś tytuł, który wymaga pobrania. A dokładniej na ponad 36 000 tytułów, bo właśnie w tyle produkcji możemy za darmo zagrać za pomocą programu Flashpoint Launcher. Jak wskazuje sama nazwa są to głównie tytuły napisane w technologi Flash, które przez lata były niezwykle popularne w internecie. Warto wspomnieć, że oprócz popularnych niegdyś flashówek w bazie aplikacji znajdziemy tytuły stworzone również w takich technologiach jak Unity, Java czy HTML5, a także komputerowe animacje do obejrzenia. Więcej o Flashpoint Launcehr możecie przeczytać na przykład tu. Natomiast samą aplikację możecie pobrać w tym miejscu. Polecam Wam sięgnąć po wersję Infinity, która co prawda nie zawiera w sobie żadnych gier (te możemy pobierać później dosłownie jednym klikniecie), ale w przeciwieństwie do wersji Ultimate waży 296 MB a nie 241 GB.

Jeśli miałbym polecić tylko jeden tytuł z gigantycznego katalogu gier dostępnych we Flashpoint Launcher wybrałbym szalenie grywalną bijatykę Chaos Faction.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Na zakończenie standardowo dziękuję Wam za uwagę oraz czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga oraz moją sztandarową serią Piractwo, a po co to komu?, w której opisałem wiele serwisów umożliwiających legalne konsumowanie kultury bez wychodzenia z domu.