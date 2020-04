Yes Was. Ten podcast jest fenomenalny!

W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać pewien internetowy fenomen, który śledzę. Tym fenomenem jest publicystyczno-publicystyczny podcast Yes Was Podcast oraz inne inicjatywy z nim związane i tworzone przez jego twórców. W dużym skrócie w tym wpisie polecę Wam świetne podcasty do przesłuchania, pewne forum oraz kilka innych ciekawych miejsc w Internecie. Jako że nie chciałbym, aby wpis ten był bardzo chaotyczny wprowadzę w nim pewien porządek. Zaczniemy więc od podcastów, bo tych jest dokładnie trzy. Potem przejdziemy do różnych powiedzmy "pobocznych" względem podcastów inicjatyw, a następnie spojrzymy jeszcze krótko (bo przecież nie jesteśmy jakimiś tam stalkerami) na sylwetki samych twórców. A teraz skoro planowanie mam już za sobą przejdźmy do właściwej części tekstu.

Podcasty

Yes Was Podcast

Wyżej pisałem, że Yes Was Podcast to audycja publicystyczno-publicystyczna, ponieważ tak twierdzą sami twórcy. Jednak tak naprawdę mamy tu do czynienia ze świetnym podcastem technologicznym. W tym miejscu mogę śmiało napisać, że uważam Yes Was Podcast za najlepszy polskojęzyczny podcast o tego typu tematyce. Naprawdę sprawdziłem kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, tego typu audycji o technologiach, a Yes Was Podcast zwyczajnie bije wszystkie na głowę. Formuła omawianej audycji jest bardzo prosta. Dwójka prowadzących - Wojtek oraz Paweł - rozmawiają o tym, co technologicznego wydarzyło się zarówno u nich jak i w szeroko pojętym świecie w ostatnim tygodniu. Odcinaki trwają zwykle około godziny z hakiem i poruszają kilka różnych tematów. Tak właściwie to ciężko mi opisać to co wyróżnia ten podcast na tle innych, ponieważ jest to humor prowadzących, przez który nieraz wybuchałem śmiechem na przykład jadąc pociągiem. Kolejnym atutem omawianego podcastu jest jego poziom merytoryczny. Prowadzący przeważnie dokładnie wiedzą o czym mówią, a jeśli już zdarzy się, że nie są czegoś pewni zwyczajnie o tym mówią i czasami dodają jakieś uzupełnienie w komentarzach pod danym odcinkiem albo w następnym epizodzie. Trzecią ogromną zaletą Yes Was Podcastu jest to, że nowe odcinki pojawiają się regularnie co tydzień. Serio nie ma tu sezonów, tygodni, kiedy prowadzący mieli wolne itd., a w świecie niekomercyjnych podcastów jest to naprawdę rzadkość. Zresztą nie ma co bardziej opisywać tego podcastu trzeba go po prostu posłuchać. Jako że najnowszy odcinek ma numer 315 nie polecam zaczynania od początku (zresztą w sumie nie jest to wcale konieczne, żeby wczuć się w specyfikę tej audycji, chociaż ja to zrobiłem :D). Za to zachęcałbym Was do rozpoczęcia słuchania od odcinka numer 311 - Paweł Mostowiak. Epizod ten jest w moim odczuciu taką esencją tego czego możecie się spodziewać zarówno w poprzednich jak i następnych odcinkach. Jest w nim wiele merytorycznych treści, sposobów na usprawnienia swojego życia (są to narzędzia nie żaden coaching) no i jest po prostu zabawny. Następny odcinek, który na Was czeka to #SiedźNaDupie, czyli można powiedzieć odcinek specjalny, bo są to 6 urodziny podcastu. Przy okazji tego epizodu usłyszycie, jak prowadzący obchodzą tego typu święta. Następny odcinek to 312.5 - Fiziołki. Standardowo za dostęp do tego typu połówek trzeba zapłacić (o tym za chwilę), ale części jest również dostępna za darmo. Odcinek ten jest mocno popkulturowy, więc dowiecie się czy macie podobny gust do autorów audycji. Odcinek 313 - Puste Tramwaje zawiera w sobie natomiast relacje o powrocie do kraju jednego z prowadzących. Tego typu relację zdarzają się raz na jakiś czas w podcaście, więc warto sprawdzić i ten element. Kolejny epizod Odcinek na martwo składa się między innymi z wywiadu, które również trafiają się raz na jakiś czas i zawsze są naprawdę fajnie przeprowadzone. No i na chwilę obecną bieżący odcinek - Śledzik 2.0? który w całości poświęcony jest domowym stanowiskom pracy. Jako że tego typu monotematyczne epizody praktycznie się nie zdarzają można uznać go za prawdziwy unikat. Na zakończenie tej części powiem Wam tylko jedno: po prostu posłuchajcie, naprawdę warto!

Podcast dostępny jest w iTunes, Google Podcast, na Spotify i w wielu innych miejscach.

Yes Was After Dark

Yes Was After Dark to jedyny płatny podcast, którego słucham. Dostęp do niego uzyskujecie wspierając twórców Yes Was Podcast na Parteonie miesięczną kwotą 3 lub 6 dolarów. Mówiąc, krótko jest to więcej tego samego, więc jeśli przypadnie Wam do gustu głównym podcast to i ten powinien się Wam spodobać. Dodatkowo wspierając twórców, otrzymujecie nie tylko dostęp do 29 archiwalnych epizodów tego podcastu (co tydzień pojawia się nowy), ale także co miesiąc kody zniżkowe do sklepu ThinkStore.pl o wartości 15 zł.

Kto Je Ten Je

Trzeci podcast tych samych twórców tym razem jednak poświęcony jedzeniu, a nie technologią. Kto Je Ten Je obecnie jest zawieszony, a ostatni epizod ukazał się 6 marca 2019 roku. Możecie słuchać go za pośrednictwem iTunes, Spotify i kanału RSS.

Ciekawe miejsca w Internecie

YesWas Forum

YesWas Forum to jak wskazuje sama nazwa forum słuchaczy opisywanego przeze mnie wcześniej podcastu. Jednak od samego początku nie miało być to miejsce do zwykłego komentowania odcinków tylko pełno prawne forum i tak właśnie jest. W omawianym serwisie znajdziemy działy:

Hyde Park - czyli zbiór różnych tematów, wśród których obecnie dominuje bieganie i coronavirus

Giełda - wszelkie oferty kupna i sprzedaży, pracy czy też promocje

Technologia - tej kategorii raczej nie trzeba przedstawiać

Media - czyli masa dyskusji o popkulturze

Gry - zarówno konsolowe, jak i komputerowe, mobilne i te bez prądu

Yes Was Podcast - czyli właśnie dyskusje o podcaście

Dyskusje o serwisie - zgłaszanie błędów itd.

Forum działa i wygląda świetnie zarówno na komputerach, jak telefonach. Dodatkowo ma naprawdę fajną i bardzo aktywną społeczność, no i tryb ciemny. Zachęcam Was do zajrzenia na nie nawet jeśli sam podcast kompletnie Was nie interesuje.

YesWas Wąsacze

YesWas Wąsacze to grupa na telegramie, którą można uznać za swoisty czat. Obecnie ma 252 użytkowników i pojawia się na niej kilkaset wiadomości dziennie, dlatego zalecam wyciszyć powiadomienia. Generalnie toczą się tam rozmowy dosłownie o wszystkim i najczęściej prowadzonych jest ich kilka równolegle. Dla lubiących tego typu komunikację miejsce obowiązkowe.

Inne

Od niedawna odcinki YesWas Podcast trafiają na YouTube, a jego twórcy uruchomili konto na Instagramie. Dodatkowo bardzo aktywny jest Twitter podcastu, a no i jest jeszcze społeczność w serwisie Reddit.

Twórcy podcastu

Jak już wspomniałem twórcy wszystkich trzech opisanych przeze mnie podcastów to Wojtek Wieman oraz Paweł Orzech obu z nich możecie obserwować na Twitterze. Dodatkowo Wojtek prowadzi youtubowy kanał Z prądem, a Paweł opublikował na przykład tą świetną rockową pyliste na Spotify.

I tym sposobem dotarliśmy do końca mojego dzisiejszego wpisu. Przyznam szczerze, że sam nie wiem, jak go podsumować. Także po prostu standardowo dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was także do zapoznania się ze spisem treści całego mojego bloga.