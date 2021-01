PS5 i Xbox Series X są tak duże, że IKEA przygotowała dla klientów atrapy konsol

Udostępnij:

Która szafka na multimedia z salonu IKEA będzie odpowiednia by pomieścić moją nową, ponadwymiarową konsolę do gier?

Jak podaje portal The Verge, ten zabawny post wraz ze zdjęciem zamieścił wczoraj jeden z użytkowników społeczności r/gaming (reddit). Po setkach komentarzy można zauważyć, że ten z pozoru błahy temat stanowi spory problem.

PlayStation 5 i Xbox Series X to bardzo duże konsole – tak naprawdę, PS5 to największa konsola do gier w historii. Ich rozmiary mogą sprawić, że zakup nowego centrum rozrywki, które faktycznie będzie dla nich pasować, będzie niewątpliwym wyzwaniem. Jednak Ikea nie zawodzi, a szwedzka pomysłowość wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego gamingu.

Firma przygotowała atrapy konsol, których wymiary i kształt w pełni odpowiadają najnowszym modelom. To sprytne i użyteczne rozwiązanie pomoże uniknąć błędów ze skomponowaniem własnego stanowiska do rozrywki, mogącego pomieścić nowe modele.

Kartonowe makiety mają ten sam kształt co konsole, dodatkowo wymiary zostały umieszczone na bokach kartonowych atrap. Na pudełku PS5 znajduje się również wymowny tekst marketingowy, który dokładnie wyjaśnia, do czego należy go używać: „Która szafka na multimedia z salonu IKEA będzie odpowiednia by pomieścić moją nową, ponadwymiarową konsolę do gier?".

Wygląda na to, że atrapy naprawdę są pomocne. W końcu nie będziemy musieli ciągnąć ze sobą PS5 lub Xbox Series X do Ikei tylko po to, aby upewnić się, że zmieszczą się w centrum rozrywki. A nowe konsole lekkie bynajmniej nie są. Pozostaje więc tylko jedna decyzja - czy ustawić konsole pionowo lub poziomo - a ta już zależy tylko od preferencji.