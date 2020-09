PS5. Pierwsze zdjęcia konsoli, które pokazują, jak jest duża

Udostępnij:

Zdjęcia nadchodzącej konsoli Sony PS5, pojawiły się na stronie tajwańskiej Narodowej Komisji Łączności (NCC) – donosi The Verge. Zdjęcia pokazują standardowe PS5 ułożone poziomo, dołączone kable i zdejmowaną podstawę, która utrzymuje konsolę zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Zdjęcia pokazują również, jak po prostu duża jest PS5 – na początku tego tygodnia dowiedzieliśmy się, że PS5 to największa konsola do gier we współczesnej historii, nawet biorąc pod uwagę kształt Xboxa One VCR i PS3.

Jak zauważa The Verge, "ze zdjęć jasno wynika, że zmieszczenie PS5 w centrach rozrywki będzie wyzwaniem, podobnie jak w przypadku konsol Xbox serii X. Obie konsole wydają się być zaprojektowane tak, aby stać przede wszystkim w pionie, wyglądają raczej nieporęcznie, kiedy leżą na boku".

W PS5 będziemy mogli powiększyć pamięć dysku, ale nadal nie wiadomo, jak dokładnie będzie to funkcjonować. Sony informowało również, że PS5 jest dostosowywalny w sposób, w jaki nie były poprzednie generacje konsol PlayStation, więc możliwe jest, że przynajmniej jeden panel boczny PS5 da się zdjąć.

Konsola Sony PlayStation 5 (ncc.gov.tw)

