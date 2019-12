PSPad 5.0.2

Pobierz p​rogram

PSPad jest rozbudowanym i konfigurowalnym edytorem napisanym przez czeskiego programistę Jana Fialę. Projekt powstał, żeby ułatwić prace twórcom zmuszonym do korzystania z wielu różnych środowisk programistycznych. Przy pomocy jednego darmowego narzędzia mogą oni edytować wiele rodzajów plików, korzystając z podświetlania składni oraz dużych możliwości konfiguracyjnych. PSPad jest doskonałą propozycją dla każdego programisty ceniącego sobie duże możliwości konfiguracji oraz polski interfejs użytkownika. Brak opłat za używanie aplikacji jest dodatkowym argumentem przemawiającym za narzędziem czeskiego twórcy.

- praca z projektami umożliwiająca grupowanie plików kodu źródłowego,

- nieograniczona wielkość edytowanych plików,

- interfejs MDI (Multi Document Interface) umożliwiający jednoczesną pracę z wieloma plikami,

- możliwość zapisania całej sesji programu pozwalająca na automatyczne otwieranie wszystkich wcześniej otwartych plików,

- wbudowany klient FTP pozwalający na pracę z plikami umieszczonymi w sieci,

- możliwość rejestrowania sekwencji operacji jako makropoleceń,

- mechanizm znajdź i zastąp,

- możliwość porównywania plików wraz z kolorowanym raportem operacji,

- szablony przyspieszające pracę programisty (wbudowane między innymi dla języków: HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, SQL, Perl),

- podświetlanie składni (także na wydruku), sterowane rozszerzeniem pliku, z możliwością konfiguracji,

- automatyczna korekcja błędów,

- edytor heksadecymalny,

- możliwość wywoływania zewnętrznych programów, innych dla każdej konfiguracji,

- zewnętrzny kompilator z możliwością przechwycenia wyjścia,

- zintegrowana biblioteka TiDy formatująca i sprawdzająca kod HTML oraz konwersje do CSS, XML, XHTML,

- zintegrowana darmowa wersja edytora CSS TopStyle Lite,

- eksport z podświetlaniem do formatu RTF, HTML, TeX do pliku lub schowka,

- sortowanie linii z możliwością wyboru kolumny sortowania i pomijaniem powtórzeń,

- sprawdzanie poprawności,

- wbudowana przeglądarka internetowa ze wsparciem serwera Apache,

- podświetlanie nawiasów.