02.06.2019 18:25 • Recenzja do wersji 4.1.6

Na program Paint.NET natknąłem się przypadkiem, z powodu podobieństwa jego nazwy do windowsowego Painta. Pobrałem go i zainstalowałem dla porównania z programami systemowymi Windows (w moim przypadku Windows 7 Professional 64-bit SP 1) do tworzenia edycji grafiki rastrowej: Microsoft Paint oraz Microsoft Office Picture Manager. Paint.NET ma oczywiście wszystkie te funkcje edycyjne, które oba te programy mają, każdy z osobna, a więc w skrócie: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie, zmiana rozmiarów, obracanie, narzędzia do malowania, wstawianie figur, próbkowanie i edycja kolorów (Paint) czy autokorekcja, ustawianie jasności i kontrastu, intensywności koloru, niuansu, nasycenia, przycinania, usuwanie efektu czerwonych oczu, obracania i odwracania, zmiany rozmiaru (Office Picture Manager). Jednak gdyby jego możliwości ograniczały się tylko do tych opcji, zapewne nie byłby wart uwagi.



Paint.NET ma bardzo czytelny i intuicyjny interfejs (w języku polskim), którego głównym elementem jest pasek menu i umieszczony pod nim pasek narzędzi oraz dodatkowo, w prawym górnym rogu, przybornik z takimi opcjami jak: narzędzia do rysowania i malowania, historia, warstwy, kolory i ustawienia. Opcje te domyślnie są włączone i rozmieszczone w narożnikach obszaru edycyjnego, ale można dowolnie przesuwać lub wyłączyć.

Już po pobieżnym zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami widać, że Paint.NET oferuje w dziedzinie edycji obrazu znacznie więcej, niż wspomniane wyżej narzędzia systemowe razem wzięte. Pożytecznym narzędziem, które twórcy tego programu oddali do rąk użytkowników są efekty, a wśród nich szczególnie ciekawe, jak: renderowanie, rozmycie, stylizacja, dodawanie i redukcja szumu. Każdy z nich oferuje kilka narzędzi do edycji. Funkcjonalność efektów można znacząco rozszerzyć poprzez dodanie wtyczek, z których większość jest dostępna jako skompresowane pliki zip, zawierające biblioteki dll. Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji wtyczek dostępne są na forum pomocy na stronie domowej programu.

Podstawową zaletą programu Paint.NET są jednak operacje na warstwach, bez której to funkcji byłby on tylko zwykłym narzędziem do retuszu obrazów. Narzędzie edycji warstw jest kombajnem samym w sobie. Umożliwia dodawanie nowych warstw do tła (którym może być np. zaimportowana fotografia). We własnym okienku edycyjnym warstw (lub z poziomu menu) możemy poszczególne warstwy: edytować, duplikować, łączyć, przenosić, ustawiać przeźroczystość (w skali od 0 - całkowita przeźroczystość do 255 - brak przeźroczystości) oraz mieszać je używając do tego celu kilkunastu trybów. Ostateczny efekt ograniczony jest jedynie wyobraźnią i inwencją użytkownika. Gotową grafikę należy zapisać w formacie .pdn.



Skupiłem się tylko na najważniejszych funkcjach tego programu, przydatnych dla mnie w obróbce fotografii i grafiki, których nie mają narzędzia systemowe Windowsa; omówienie i ocena wszystkich funkcji znacznie przekroczyłaby ramy recenzji. Jedna uwaga na koniec: mam przestarzały sprzęt ze słabą kartą graficzną (Intel G41 Express Chipset) i równie słabym procesorem (Intel Core 2 Duo CPU E7500). To te niedogodności spowodowały zapewne, że efekty obróbki obrazów, jakie osiągnąłem, nie są rewelacyjne jakościowo, nie takie, jakie mogłyby być w przypadku karty i procesora o wysokich parametrach.



Podsumowując: Paint.NET to znakomity program, przydatny zwłaszcza do edycji fotografii ale też i grafiki cyfrowej. Jest bardzo wygodny w obsłudze i intuicyjny, posiada mnóstwo opcji edycyjnych, a przy tym bezpłatny. Spełnia on aż nadto moje oczekiwania, jako użytkownika niezbyt jeszcze zaawansowanego w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że pod względem bogactwa funkcji edycyjnych niewiele ustępuje on zaawansowanym, komercyjnym programom graficznym. Uważam, że do użytku domowego całkowicie wystarczy. Daję mu 5 gwiazdek i polecam go wszystkim, którzy poszukują wygodnego programu do edycji grafiki rastrowej z bogatym zestawem narzędzi i przy tym bezpłatnego.