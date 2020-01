12.08.2015 07:50 • Recenzja do wersji 25.6.0

Dla mnie to najlepszy projekt oparty na rozwiązaniach mozilli. Na moim systemie z 2gb RAM i win7 po wyłączeniu wszystkiego co niepotrzebne + zainstalowaniu MemoryFox z 6 kartami wszystko razem pobiera w nielicznych porywach max 48% pamięci fizycznej :-). Zwykle mam 38% zużycia przez cały system. Dla mnie to rewelacja. Firefox w podobnym zestawieniu trudno schodzi poniżej 50% a norma to okolice 65-70.

Bywają problemy z dodatkami. Zwykle tymi najnowszymi więc trzeba szukać wersji która pójdzie na Palemoon. Bywają też bardzo nieliczne problemy z wyświetlaniem stron.

Czy ktoś z użytkowników Palemoona mógłby sprawdzić działanie słownika na 'www.pons.com' ? nie mogę tam ani uruchomić zmiany języków ani odtworzyć audio. sprawdzałem na świeżo zainstalowanym systemie, bez dodatków, adblocków, antywir, firewalla i nie działa, ale ponoć innym działa i nie wiem czemu u mnie nie uruchamiają się tam skrypty. U mnie na innych przeglądarkach działa normalnie. Tylko na Palemoon nie działa.

Ublock - najnowszy 1.0.0.1 - znika mi ikonka z toolbara, ale sam addon działa ok, choć adblock ma o wiele wygodniejsze możliwości własnoręcznego blokowania okienek.

Flashblock 1.5.18 - zawiesza playery na niektórych stronach, ale stosuję za to noscript, który również blokuje autoplay klipów na niektórych upierdliwych stronach wiec to lepsze, ale niezbyt wygodne rozwiązanie

Poza tym nie zauważyłem żadnych wad w porównaniu do Firefoksa który ma zdecydowanie większy apetyt na zasoby niż Palemoon, ale moze to spowodowane jest tym ze MemoryFox chyba nie działa prawidłowo w FF, a w palemoon wyśmienicie bo to dalej jest niby FF 25.

Sumując: Trzeba tej przeglądarce poświecić trochę czasu w konfiguracji i znalezieniu odpowiednich addonów, zwłaszcza jak chodzi o blokowanie niechcianych treści czy skryptów bo nie jest to tak bezproblemowe jak w FF gdzie od razu mamy świetny FlashControl, ale po zestawieniu wszystkiego wg własnych potrzeb mamy świetna przeglądarkę która jest wyjątkowo mało zasobożerna.

Z dodatków które mam zainstalowane to najistotniejsze w tej przeglądarce to zastąpienie czymś flashblocka czy flashcontrol które nie działają dobrze w tej przeglądarce, chyba ze komuś nei przeszkadza autoplay i ładowanie flash. Z istotnych dodatków mam

-Click to play per element CE (przywraca click to play przy ustawieniu "ask to activate" pluginu Flash)

-N0script - do blokowania upierdliwych skryptów typu video autoplay

-Ghostery

-Ublock

-memoryFox (ogranicza zuycie ram i na tej przeglądarce działa rewelacyjnie)



Reszta dodatków to kosmetyka. Ocena maksymalna jak dla mnie mimo pewnych niedogodności, ale dla mnie priorytet to stabilność małolitrażowość w stosunku do RAM