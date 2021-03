Pamiątka po Jobsie sprzedana za 162 tysiące funtów

Udostępnij:

Rynek pamiątek po sławnych, nieżyjących osobach osiąga czasami niebotyczne kwoty. W lutym na aukcji w Londynie sprzedano podanie o zatrudnienie z 1973 roku, wypełnione odręcznym pismem Steve’a Jobsa.

Jak donosi serwis Notebook Check, wypełniony ręcznie dokument pokazuje, że Jobs już dawno temu podkreślał był zainteresowany informatyką. Co bardziej może zaskoczyć fanów dyrektora Apple, z pisma wynika bezpośrednio, że był on gotowy przyjąć dowolne stanowisko w Reed College, do którego aplikował. Przynajmniej tak wynika ze słów, które sam napisał.

fot. BidSpotter

Notebook Check podkreśla także, że już wtedy Jobs miał konkretne oczekiwania względem swojej przyszłości. Z wypełnionego dokumentu wyraźnie wypływają ambicje i cele Jobsa na przyszłość. Przyszły dyrektor Apple czuł się w obowiązku podkreślić w swojej aplikacji, że ma specjalne zdolności z dziedziny komputerów i kalkulatorów, co zrobił poprzez dodanie adnotacji przy obu tych umiejętnościach.

Ostateczna ceny pamiątki po Jobsie osiągnęła zawrotną kwotę w wysokości 162 000 funtów (czyli około 876 868 złotych). Pomimo sprzedaży, można zobaczyć wszystkie szczegóły na stronie BidSpotter, gdzie znajduje się zdjęcie oraz informacja o firmie, która ją zakupiła.