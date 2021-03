Panasonic OLED 2021. Oto wszystkie nowe modele TV w 48-65 calach z HDMI 2.1

Udostępnij:

Panasonic zapowiedział całą linię telewizorów OLED na rok 2021. Wszystkie z nich wyposażone są w najnowsze złącza HDMI 2.1 i zapewnią obraz w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę, a więc będą spełniać wymagania graczy posiadających Xbox Series X i PlayStation 5.

Flagowy model JZ2000 poznaliśmy jeszcze w trakcie targów CES 2021. Teraz przyszła pora na pozostałe, tańsze serie. Są nimi: JZ1500, JZ1000 oraz JZ980.

Wszystkie wymienione wyżej modele posiadają po dwa porty HDMI 2.1 (o zaletach najnowszego standardu przesyłania obrazu pisaliśmy na siostrzanej Gadżetomanii), a także dostępne są w wersjach 48-, 55- i 65-calowych. 48-calowe OLED-y od Panasonica to nowość w katalogu firmy. Tym samym dołącza ona do LG i Sony, które również zdecydowały się wydać telewizory OLED w takim calażu.

Odbiorniki z takim rozmiarem ekranu to propozycja dla osób, które chcą wydać mniejsze pieniądze lub szukają wysokiej jakości ekranu jako monitora do grania na komputerze.

Skoro o graniu mowa - to właśnie telewizory Panasonic oferują najnowsze funkcje HDMI 2.1, takie jak obsługa 4K przy 120 FPS, a także mechanizm eliminowania spadków płynności gier Variable Refresh Rate (w tym AMD FreeSync Premium), automatyczny tryb gry, czy też dźwięki przez HDMI eARC (ważny dla Dolby Atmos, które jest obsługiwane na Xbox Series X|S).

Panasonic JZ1500, JZ1000 i JZ980 to nie tylko jednak telewizory dla graczy. Seria JZ1500 ma matrycę skalibrowaną ręcznie przez Stefana Sonnenfelda, znanego hollywoodzkiego kolorysty. W teorii mają one zatem oferować jedne z najbardziej kinowych doznań na rynku.

Do tej pory Panasonic uchodził za najbardziej "kinomaniacką" markę telewizorów i należy się spodziewać, że reputacja ta będzie podtrzymana. Telewizory Panasonic OLED na 2021 r. posiadają "Filmmaker Mode", czyli tryb który usuwa wszystkie upłynniacze obrazu i dba o to, abyśmy oglądali filmy zgodnie z artystycznymi intencjami twórców.

Panasonic wprowadził także nową wersję systemu operacyjnego My Home Screen (6.0), z czego dwoma największymi nowościami są: My Scenery (zestaw relaksacyjnych obrazów i filmików), a także Dual Bluetooth Connection, czyli przesyłanie dźwięku z TV na dwa osobne urządenia Bluetooth jednocześnie.

Co ciekawe, Panasonic wprowadził także funkcję HDMI Signal Power Link, dzięki której włączając dowolne urządzenie podłączone do telewizora, automatycznie włączymy też odbiornik. Mogą to być nawet sprzęty niekompatybilne z protokołem HDMI-CEC, jak np. PC-ty.

Nowe telewizory Panasonic wjedą do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 r. Ich cena będzie podana w późniejszym czasie - na pewno model JZ1500 nie będzie należał do najtańszych, aczkolwiek JZ980 w wersji 48-calowej może okazać się dość przystępny jak na tę prestiżową, ekskluzywną wręcz markę.