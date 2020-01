10.04.2018 10:36 • Recenzja do wersji 18.05.00

Panda jest w sumie dobrym wyborem antywirusowym jak na darmowe czy płatne rozwiązania, można wyłączyć reklamy nawet w darmowej wersji, nie jest mocno zasobożerny jak Kaspersky czy Avast, lecz nowsza wersja płatnego produktu Essential czy wyższe o wersji: 18.05.00 znacznie pogorsza poziom wydajności komputera poprzez przedłużanie rozruchu systemu każdego restartu o 6 lub 7 minut nawet przy dobrych komputerach, nieco cięższy w wydajności oraz w stabilności, dezinstalacja i instalacja trwa z 10 minut i co gorsze: Panda powoli idzie do piachu przez to uszkodzenie w wydajności oraz w stabilności. W poprzednich wersjach Panda działała bardzo dobrze i nie było opóźnienia nawet z startem systemu.