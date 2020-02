Kilka słów o pamięciach Patriot Viper Steel DDR4 4133MHz

Wielu z użytkowników, planując zakupy komponentów do swojego nowego PC, skupia się na dobraniu jak najlepszego procesora i karty graficznej. Niestety, wielu wciąż pomija kwestię odpowiedniego dobrania kości RAM-u do platformy, a jest to dość ważne. Gdy oglądam niektóre konfiguracje maszyn wirtualnie poskładanych w sklepach, to czasem aż serce boli ... Dobrze dobrana pamięć w dużej mierze odpowiada za wydajność naszego blaszaka. Jak sama nazwa wskazuje, RAM, czyli Random-access memory, to taki rodzaj pamięci komputerowej, która pozwala na dostęp procesorowi do przechowywanych danych w stałym czasie, niezależne od miejsca ich przechowywania i wcześniejszych operacji. Trzeba pamiętać, że jest tzw. pamięć ulotna, która po wyłączeniu zasilania traci wszystkie dane. Mówiąc bardziej przystępnym językiem, to właśnie tu są przechowywane dane naszych działających aplikacji oraz elementy samego OS, do których musi być natychmiastowy dostęp. Oczywiście, samo taktowanie pamięci i tzw. opóźnienie ma bardzo duży wpływ na pracę naszego komputera, dlatego tym ważniejszy jest dobór właściwego RAM, który będzie współdziałał z naszym CPU.

I tak dochodzimy do bohatera mojego wpisu, czyli pamięci Patriot Viper Steel DDR4 o niebagatelnym taktowaniu 4133MHz CL19. Firma Patriot od jakiegoś czasu branduje swoje najlepsze i najbardziej wydajne pamięci i dyski SSD nazwą VIPER. Nie inaczej jest i w tym przypadku, gdzie właśnie pamięci RAM z nazwą Viper Steel są właśnie przeznaczone do budowy najwydajniejszych PC. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanego przeze mnie dysku SSD Patriot Viper VPN100, tak i tu musimy się natrudzić by gdziekolwiek znaleźć logo Patriot. Viper Steel w zamyśle producenta mają być pamięciami przeznaczonymi dla zaawansowanych graczy, overclockerów czy projektantów wyczynowych maszyn pokazowych. Specjalnie wyselekcjonowane kości mają zapewnić najlepsze osiągi oraz największy potencjał podkręcania. Byłem ciekaw czy jest tak naprawdę i czy istotnie są tak dobre jak o nich mówią. Przyznam, nie było lekko, ale póki co, przejdźmy już do konkretów.

Parametry

Typ pamięci: DDR4

Chłodzenie: Radiator

Pojemność łączna: 16 GB (2x8 GB)

Częstotliwość pracy: 4133 MHz

Tested Timings: 19-21-21-41

Opóźnienie: CL19

Napięcie: 1.35 V

Waga: 96 gm

Wymiary: 14.2 cm(L) x 13.5 cm(W) x 4.6 cm(H)

Budowa

Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to zwykła pamięć. Duży, fantazyjnie zaprojektowany radiator mimo braku wszechobecnych LED-ów, będzie doskonale się komponował w każdym komputerze. Niestety, sam grzebień radiatora, jak to zwykle bywa w takich konstrukcjach, jest dość wysoki by lepiej odprowadzać ciepło, ale może przysporzyć nam kłopotów. Ja mam chłodzenie AiO NZXT Kraken X62, więc u mnie ten problem nie występuje, ale na przykład w podobnym komputerze z zamontowanym chłodzeniem powietrznym be quiet! Dark Rock Pro 4, niedostępny stawał się pierwszy slot na RAM. Przy dwóch kościach to nie jest jakiś specjalny problem, ale jeśli mamy ich cztery wtedy możemy mieć spore kłopoty i niezły ból głowy. Oczywiście to nie jest bolączka dotycząca tylko tego modelu, bowiem każdy RAM z kategorii Premium - do jakiej należy niewątpliwie ten model Patriot Viper Steel - ma wysokie radiatory i w niemal każdym przypadku również inni producenci musieli wybrać kompromis pomiędzy wydajniejszym chłodzeniem a kompatybilnością z największymi chłodzeniami powietrznymi.

Konstrukcja Patriot Viper Steel jest oparta na jednych z najlepszych kości, jakie są dostępne na rynku, czyli Samsung B-Die, które nawiasem mówiąc znajdziemy również w takich zestawach jak np. HyperX Predator. Mówiąc w skrócie, te kości mają potencjał i doskonale nadają się do podkręcania czy do zabawy z timingami. Jeśli macie zadatki na overclockera i lubicie wyciskać ze swojego PC ostatnie poty, to jest to dla was wymarzona pamięć. Samo wzornictwo Patriot Viper Steel do mnie przemawia, jest dość stonowane, w żadnym razie nie jest krzykliwe a dyskretne srebrne logo Viper na bokach radiatora, po montażu na naszej płycie głównej, będzie raczej mało widoczne. Minimalizm w czystej postaci - co mi się bardzo podoba, bowiem powoli jestem zmęczony zalewem pstrokacizny jaka obecnie króluje w gamingowych PC. Jednak to nie wygląd ma być tu najważniejszy a osiągi tego cudeńka, więc zobaczmy jak ta pamięć sprawuje się w realnym działaniu.

Platforma testowa

• Płyta Główna: MSI X470 Gaming M7 AC ;

• Procesor: AMD Ryzen 7 2700X 3,90 GHz;

• Chłodzenie: NZXT Kraken X62

• Ram: 16 GB (2x 8192) DDR4 Patriot Viper Steel 4133 MHz;



• Karta graficzna: Sapphire Radeon RX 5700 Pulse 8GB;

• Zasilacz: be quiet! Straight Power 11 650W 80+ GOLD;

• SSD: Kingston A2000 500GB M.2;

• SSD: Kingston DC400 960GB SATA III;

• HDD: Western Digital Caviar Green 3 TB SATA III 64 MB;

• Obudowa: NZXT H700i;

• OS: Windows 10 Pro 64-bit;

Monitor AOC AGON AG352QCX

Jak już zauważyliście, posiadam CPU od AMD, czyli Ryzen 7 2700X, który to powinien, niejako z zasady lepiej pracować na wysoko taktowanych pamięciach. Jednakże teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Trzeba tutaj zaznaczyć, że cała rodzina z podstawką AM4 ma niestety nieco ograniczony zakres obsługi wysokich dzielników DDR4 i zmiany tego stanu rzeczy możemy oczekiwać dopiero od nadchodzącej wielkimi krokami nowej platformy od AMD. Mój Ryzen 7 2700X wcześniej był obsadzony na płycie głównej Aorus X370 Gaming K5, która świetnie dogadywała się z moimi pamięciami HyperX Predator 3000 MHz, podkręconymi do wartości 3200MHz. Niestety ta płyta główna miała dość duży problem by poprawnie działać z pamięciami VIPER STEEL 4133MHz i mimo kolejnych aktualizacji UEFI/BIOS nie wykazywała większej ochoty na sprawne działanie z tą pamięcią. Co więcej, nie chciała nawet działać stabilnie przy ustawieniu częstotliwości na 3400 MHz. Na szczęście, dzięki pomocy pewnego kolegi Filipa, za co bardzo gorąco DZIĘKUJĘ, uzyskałem do testu płytę MSI X470 Gaming M7 AC, i mogłem dokończyć ten wpis. I co trzeba zaznaczyć, nie jest to wina samego RAM-u a właśnie kontrolera pamięci zawartym w samym CPU.

Wyniki

Przetestowałem w kilku grach które mam na dysku i w które wciąż grywam. Rozdzielczość może nietypowa ale taki właśnie obecnie użytkuję monitor. Jest to AOC AGON AG352QCX 35, o którym już kiedyś pisałem. Na pierwszy ogień poszedł mój ulubiony Ranibow Six:Siege. Gra, która może i nie ma jakiś oszałamiających wymagań ale ma budowany świetny benchmark.

2560x1080 200MHz / ULTRA / HBAO / DirectX 11

W przypadku Star Wars Battlefront II zagrałem na kilku mapach w trubie Supremacja (Felucia i Ajan Kloss, 40 graczy) i wyciągnąłem średnie FPS.

2560x1080 200MHz / ULTRA / HBAO / DirectX 11

No i słynny Battlefield V, który notabene, mimo nowych map, zaczyna mnie już męczyć. Tutaj ogrywałem mapę "Ostatni Tygrys" z Opowieści Wojennych.

2560x1080 200MHz / ULTRA / HBAO / DirectX 11

Próbowałem osiągnąć wyższe taktowanie pamieci ale niestety mój Ryzen 2700X, stawał okoniem i uniemożliwił dalszą zabawę. Jednakże gołym okiem widać, że im wyższe taktowanie RAM, tym więcej FPS raduje nasze oczy.

Podsumowanie

Patriot Viper Steel DDR4 4133MHz to naprawdę świetne i wydajne pamięci, które szczególnie spodobają się zatwardziałym przeciwników wszechobecnego RGB. Wydajne, świetnie wyglądające i oparte na doskonałych kościach Samsung B-Die z dużym potencjałem podkręcania. Wspaniały wybór dla kogoś kto buduje swoją maszynę w oparciu o procesory Intela np. dziewiątej i dziesiątej generacji. Zyskuje dobry i szybki RAM, z dużym potencjałem do podkręcania. Niestety, właściciele Ryzenów są tutaj nieco poszkodowani, bo są ograniczeni możliwościami swoich CPU. Przypomnę tylko, że Ryzeny z rodziny 1XXX obsługują pamięci do 3200MHz, Ryzeny z rodziny 2XXX - do 3400MHz a najnowsze 3XXX do częstotliwości 3600MHz. Przy założeniu, że mamy dobrej klasy płytę i RAM klasy opisywanego tutaj Patriot Viper Steel, to jesteśmy w stanie trochę naciągnąć jeszcze wynik, ale korzyści bym liczył w okolicach 100 -180 MHz. Zakładam, że nadchodząca wielkimi krokami premiera Ryzenów 4XXX znów podniesie tę poprzeczkę, ale o tym się przekonamy dopiero za jakiś czas. Oczywiście wiem, że można używać trybu asynchronicznego i wtedy nawet Ryzen obsłuży pamięć 4133MHz, ale wydajność nam bardzo mocno spadnie. Tutaj więcej korzyści osiągniemy poprzez obniżenie taktowania do wartości obsługiwanych przez naszego Ryzena i zabawą z timingami niż próba osiągnięcia wysokiego taktowania, ale w trybie asynchronicznym.

Jeśli macie nowe CPU od Intela, to zakup pamięci Patriot Viper Steel DDR4 4133MHz to świetny pomysł i nie będziecie żałować tej decyzji. Cena w okolicach 750 zł za dwie kości po 8GB nie jest szczególnie wysoka, a czasem można trafić na promocję i kupić je za niewiele ponad 660 zł co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym kąskiem. Jeśli jednak, podobnie jak ja, macie PC, w którym sercem jest AMD Ryzen, to odpowiedź nie jest już tak jednoznaczna. Patriot Viper Steel 4133MHz to pamięć dla każdego entuzjasty i osoby, która lubi wydobywać ze swojej maszyny cały dostępny potencjał. Dodatkowo, jeśli ucieka przed zalewem wszechobecnego RGB, tym bardziej powinien rozważyć zakup tego RAM-u. Jednakże, jeśli posiadasz Ryzena z serii 1XXX lub 2XXX, poszukaj czegoś z niższym taktowaniem lub przygotuj się na premierę najnowszych CPU od AMD. To świetne pamięci, które można wyrwać w dobrej cenie i jeśli je kupisz, na pewno będziesz z nich zadowolony.

I mam nadzieję, że będziesz miał mniej kapryśny sprzęt od mojego :)