Paragon Backup & Recovery 17 Free

U mnie w Windows8.1 poprawnie przywraca System gdy w Obrazie jest tylko Partycja Systemowa i WinRE. W Win7 i 8 działa OK

Kilka Interface programu do wyboru, prosty i zaawansowany. W razie konieczności przywracania Partycji Dyskowych możliwość bootowania z Flash USB i cd/

10.11.2013 09:38 • Recenzja do wersji 2013 Free

Odkąd Norton GHOST 15.0 przestał działać w Win 8.0 i 8.1 to uważam, że ten Paragon jest najlepszą tego rodzaju aplikacją.Szkoda tylko, że akurat w moim HP dm1 przywracanie Partycji Dyskowych muszę inicjować z niskiego poziomu z Flash USB lub zewnętrznego napędu cd/dvd USB z nośników ze specjalnie stworzonym przez Paragon programem, który instaluje się na tych nośnikach z Programu Paragon z poziomu Windows. Gdy uruchomię przywracanie z poziomu Windows to przy Restarcie nie dochodzi do inicjacji programu przywracającego Paragon. Problem ten jednak nie występuje na moim Stacjonarnym PC pod kontrolą Windows 7. Program jest warty polecenia i ma w sobie wiele narzędzi naprawczych. Miedzy innymi Sektor startowy Dysku HDD MBR.