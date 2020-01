Pobierz program

Parkdale jest niewielkim i niewymagającym instalacji narzędziem do testowania prędkości zapisu/odczytu dysków twardych, napędów CD/DVD, serwerów sieciowych oraz różnego rodzaju przenośnych magazynów danych, w tym kart pamięci.

Program oferuje 3 tryby pracy, QuickAccess do pomiaru prędkości transferu danych na wskazanym dysku z użyciem bloków o zdefiniowanym rozmiarze (oraz rozmiarze sumarycznym danych), FileAccess, umożliwiający testowanie dostępu do wybranych przez użytkownika plików/folderów, a także BlockAccess, badającego blokowy dostęp do danych z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod analizy (liniowej, losowej lub na bazie krańców bloków).

Rezultaty przeprowadzonych testów prezentowane są w postaci tekstowej w głównym oknie narzędzia. Użytkownik może wykonywać pomiar z użyciem bloków o rozmiarach w zakresie od 64 KB do 1 MB.