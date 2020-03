Pobierz program

Pasjans Pająk to udostępniona w formie aplikacji przeglądarkowej, darmowa i prosta gra karciana, w której celem jest ułożenie potasowanych talii kart. W odróżnieniu od standardowego pasjansa tutaj zabawa odbywa się z wykorzystaniem aż 2 talii, czyli 104 kart.

Nieco historii...

Pasjans Pająk w tej formie zadebiutował w systemie Windows 3.x, jednak swoją olbrzymią popularność zyskał dopiero wraz z premierą Windowsa XP. Chociaż stanowił trudniejszą odmianę doskonale znanego pasjansa gracze wybierali właśnie tę formę, spędzając na zabawie z kartami wiele godzin.

Jak grać w Pasjans Pająk?

Jak już zostało wspomniane, w dużym uproszczeniu, gra polega na ułożeniu przetasowanej talii kart. Do dyspozycji gracza oddano 10 kolumn roboczych, pomiędzy którymi możliwe jest przekładanie kart w celu ich ułożenia. W momencie kiedy na którejś z kolumn znajdzie się odpowiednio ułożony stos to zostaje on automatycznie przeniesiony na pole bazowe. Co ważne, przekładając karty możemy w taki sposób, że na kolumnie docelowej znajdować się musi karta o jeden większa niż ta, którą planujemy przenieść.

Pasjans Pająk oferuje kilka trybów trudności - łatwy (1 kolor), średni (2 kolory) oraz trudny (4 kolory). Szczegółowe informacje o gdzie znajdziemy w zakładce 'Pomoc' po jej uruchomieniu.

Kluczowe cechy gry: