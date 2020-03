Pobierz program

Pasjans Windows to klasyczna gra karciana, która stworzona została na wzór pasjansa udostępnionego wraz z systemem Windows XP. Dostępna jest ona w trybie online z poziomu przeglądarki internetowej i oferuje użytkownikowi grę w identycznej oprawie graficznej co ta, dostępna przed laty w środowisku operacyjnym Microsoftu. Kierowana ona jest zarówno do doświadczonych graczy, jak również tych, którzy w świecie pasjansów stawiają swoje pierwsze kroki.

Zasady układania pasjansa nie należą do skomplikowanych, jednak gra potrafi zapewnić rozrywkę na wiele długich godzin. Zadaniem gracza, w dużym skrócie, jest ułożenie talii kart w kolejności malejącej - od asa do króla, w jak najmniejszej ilości kroków. Dopuszczalne jest przekładanie kart pomiędzy stosami, dobieranie kart z kupki oraz umieszczanie poszczególnych kart w odpowiedniej kolejności na polach bazowych. Podczas układania pasjansa mierzony jest czas oraz zliczana ilość punktów za wykonane ruchy. Co ważne, aplikacja umożliwia dowolne cofanie wykonanych ruchów.

Jak już zostało wspomniane, Pasjans Windows kierowany jest do graczy o różnym poziomie zaawansowania. Dla początkujących przygotowano rozdanie co jedną kartę, natomiast dla bardziej zaawansowanych partie po trzy karty.