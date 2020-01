Pobi​erz program

PassMark AppTimer to niewielki i dosyć nietypowy benchmark, pozwalający mierzyć czas uruchamiania dowolnej aplikacji w systemie Windows. Wykorzystywany on może być do porównywania czasu uruchamiania danego pliku wykonywalnego na różnych komputerach. Z powodzeniem posłużyć może także programistom tworzącym oprogramowanie na platformę Windows.