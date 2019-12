PassMark BurnInTest Pro 9.1 Build 1000

Pobi​erz program

PassMark BurnInTest Pro to najbogatsza wersja coraz popularniejszego narzędzia do testowania wydajności i stabilności komputera. Oferuje on zestaw wysoce konfiguralnych modułów, pozwalających kompleksowo testować niemalże wszystkie dostępne podzespoły komputerów stacjonarnych, laptopów itp.