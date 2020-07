Pobierz prog​ram

Passage 3 to specyficzna układanka kierowana do wszelakiego rodzaju fanów gier logicznych.

Jak wygląda rozgrywka?

Mamy tutaj do czynienia z grą, której zasady nie należą do skomplikowanych. Zadaniem gracza jest układanie kolorowych bloczków na planszy, tak aby te pasowały do siebie kolorystycznie lub zgodnie z posiadanymi symbolami. U wielu budzi to skojarzenia jakoby Passage 3 stanowiło połączenie Tetrisa i Domina.

Passage 3 należy do gier, które z pewnością zapewnią rozrywkę na wiele godzin. Tytuł oferuje nam 24 różne warianty rozgrywki, w tym niespełna 200 poziomów w wariantach Construct i Clear. W trakcie zabawy usłyszeć można głosowe wskazówki dotyczące gry.

Kluczowe cechy gry: