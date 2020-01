Pobie​rz program

Password Depot to narzędzie, służące do gromadzenia i bezpiecznego przechowywania listy haseł do różnego rodzaju portali internetowych, serwisów społecznościowych czy bankowości internetowej. Pozwala ono też gromadzić dane o kartach kredytowych, licencjach do oprogramowania, innych poufnych informacji oraz zaszyfrowanych plików.