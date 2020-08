Password Safe 3.52.0

14.04.2014 13:43 • Recenzja do wersji 3.33

Instalacja wersji przenośnej.

Dłuższą chwilę się nim pobawiłem i całkiem ciekawy spełniający swe zadanie program.



Przy wyborze maksymalnej trudności odblokowania, program "zawisnął" na dobrą minute. I coś tu nie działa chyba dobrze. Po zmianie tego parametru i restarcie programu uparcie wracam do jego losowych ustawień. Po kilku próbach i ustawieniu na 1 punkt zostało zapamiętane.

Z kopi zapasowej wszystko ładnie przywrócone, trzeba tylko pamiętać o zapisaniu tak przywróconej bazy.

Wpisanie nazwy użytkownika i hasła przez przeciągnięcie obrazka nie działa na wszystkich stronach. Wówczas trzeba korzystać z opcji kopiowania do schowka.

Zamykałem i uruchamiałem program wielokrotnie na różne sposoby i zawsze było otwarty tylko jeden proces.



Co do generatora wymawialnych ciągów znaków to coś tu "leży", większości nie da się, jak dla mnie, wymówić.