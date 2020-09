Patch My PC 4.2.0.0

Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Program Patch My PC jest bezpłatnym, łatwym w użyciu programem, który śledzi aktualność ponad 300 aplikacji zainstalowanych na Twoim komputerze. Narzędzie jest prostym sposobem na aktualizację lub instalację dużej listy programów na jednym lub wielu komputerach.

Kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa komputera jest utrzymywanie zainstalowanych aplikacji w najnowszych wersjach. Hakerzy uwielbiają celować w przestarzałe oprogramowanie. Przestarzałe oprogramowanie często zawiera luki w zabezpieczeniach. Są to powody, dla których istotne jest, aby aplikacje były aktualizowane (lub "łatane").

Po uruchomieniu program Patch My PC, przeskanuje on system w poszukiwaniu nieaktualnych programów i wyświetli kolorowy raport:

Nieaktualne programy zostaną wyświetlone - czerwoną czcionką

Aktualne programy zostaną pokazane - zieloną czcionką

Niezainstalowane programy zostaną pokazane - czarną czcionką

Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem komputerowym, zaawansowanym technologicznie geekiem, osobą zajmującą się na co dzień wsparciem technicznym dla swojej rodziny i przyjaciół, czy profesjonalistą w dziedzinie IT, program Patch My PC sprawi, że aktualizowanie komputerów będzie jeszcze łatwiejsze.

Program w wersji próbnej (trial) działa bez ograniczeń przez 30 dni.