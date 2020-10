PayPal zmienia regulamin. Zapłacisz nawet 50 złotych, jeśli nie korzystasz z konta

Udostępnij:

PayPal zmienia regulamin i nieco utrudnia dotarcie do jego szczegółów, w efekcie czego użytkowników, którzy zapomnieli o swoich kontach, może czekać przykra niespodzianka. Jak się okazuje, za prowadzenie nieużywanych od 12 miesięcy kont, PayPal wkrótce pobierze opłatę.

Zależnie od stanu konta, może ona wynosić nawet 50 złotych. Firma chce w ten sposób zabezpieczyć się przed koniecznością przechowywania cudzych środków za darmo bez końca. Informacja o zmieniającym się regulaminie teoretycznie dotarła do wszystkich użytkowników za pośrednictwem e-maila.

Pod koniec września PayPal rozesłał do użytkowników wiadomość, w której poinformował o aktualizacji zasad. "Wprowadzamy pewne zmiany w umowach prawnych regulujących Twoje relacje z PayPal" – brzmi wiadomość. "Nie musisz podejmować żadnych działań. Jeśli jednak chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych zmian oraz tego, kiedy mają one zastosowanie i co zrobić, jeśli nie chcesz ich zaakceptować, przejdź do zakładki Aktualizacje zasad".

Fragment nowego regulaminu PayPala, źródło: PayPal.

Co ciekawe, do tych nie da się tak po prostu dostać: link bezpośredni w moim przypadku nie kieruje do dokumentu, a jedynie na stronę podsumowania zalogowanego użytkownika. Konieczne jest więc skorzystanie z drugiej metody, czyli ręczne kliknięcie przycisku Umowy prawne w stopce strony i dopiero tam (ponownie prawie na końcu strony) wybór sekcji Aktualizacje zasad.

To jednak nie wszystko, bo tutaj przeczytamy tylko: "Ustalamy opłatę za brak aktywności w przypadku kont, które nie były aktywne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy". Konkretną kwotę można poznać tylko w regulaminie, który wejdzie w życie 16 grudnia 2020 roku.

Jak się okazuje, "opłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty wymienionej poniżej [50 PLN – przyp. red.] lub salda pozostałego na koncie Użytkownika". Innymi słowy, PayPal pobierze z konta użytkownika pozostałe na nim środki (a maksymalnie 50 zł), jeśli konto nie było używane przez ostatnich 12 miesięcy.

Jeżeli takie warunki użytkownikowi nie odpowiadają, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zamknąć konto, uprzednio przelewając pozostałe środki na swoje konto bankowe. Można to zrobić z poziomu ustawień konta PayPal, po zalogowaniu.