29.10.2013 23:31 • Recenzja do wersji 7.69

Z PeStudio korzystam od dłuższego czasu. Sprawdzam pliki wielu aplikacji. Otrzymuję obszerne informacje o pliku, o wersji, co importuje i wiele innych.

Virus Total w tym małym programie, oferuje od 42, do 49 skanerów AV, więc pokaże więcej, niż online http://virusscan.jotti.org/pl/ To prosty program. Wyniki można "copy", czyli skopiować myszą i wkleić sobie do notatnika. W menu file jest open an image i wyświetla się panel wyszukiwania. Po rozwinięciu opcji "szukaj w..." rozwinie się drzewo dysków i folderów. Gdy chodzi o jakiś program, to klika się w dany folder i domyślnie wyświetlają się pliki .exe. U dołu wyszukiwania można przełączyć na all files i wyświetlą się pliki np dll, czy z innymi rozszerzeniami. Zaznaczając plik do sprawdzenia, klika się w otwórz. http://prntscr.com/20mg4c Chwilka i jest wynik http://prntscr.com/20mgsv z którego wynika, że plik został przeskanowany przez 47 AV i nic nie ma zastrzeżeń. Trzeba mieć takie coś. Np, trzeba sprawdzić takiego optymizera xp: http://prntscr.com/20ml97 czyli niebezpiecznie byłoby uruchamiać taki program.