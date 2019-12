30.07.2012 13:58 • Recenzja do wersji 4.6.1

Od wersji 4.6 program przeszedł przebudowę interfejsu, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla jego nowych użytkowników. Niemal wszystkie elementy interfejsu można dostosować według własnych wymagań. Może służyć zarówno jako zwyczajny kompresor, ale ja używam go zastępczo dla systemowej przeglądarki plików. Zapewnia funkcje szyfrowania archiwów hasłem i/lub plikiem klucza, aby nasze prywatne pliki były zawsze bezpieczne. Umożliwia bezpieczne usuwanie plików, co do których chcemy mieć pewność, że nikt ich nie odtworzy. Posiada opcję zapisywania definicji zadań, co znacznie upraszcza np.: wykonywanie kopii zapasowych wybranego katalogu. Aktualnie wspiera kompresję do dwunastu najpopularniejszych oraz otwiera ponad 150 formatów archiwów. Posiada opcję konfiguracji menu kontekstowego, dzięki czemu nasze ulubione funkcje można mieć tuż pod ręką (lub zupełnie je wyłączyć). Podręczniki użytkownika dostępne są jedynie w języku angielskim, co dla niektórych z was może być problemem. Większość najważniejszych opcji jest jednak opisana w mini samouczku dołączonym do programu, który to jest po polsku.

Moja ocena: 10